Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo, pronto il ricorso sulla data scelta dal Governo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026. La decisione è arrivata dal Consiglio dei ministri, che ha fissato la data senza attendere la scadenza dei tre mesi previsti dalla Costituzione per la raccolta firme. La scelta ha già innescato uno scontro istituzionale, con i promotori del referendum popolare annunciano che un ricorso. Il Governo, da parte sua, ritiene la procedura legittimità.

Referendum giustizia il 22 e 23 marzo

Il Consiglio dei ministri ha ufficializzato le date del referendum sulla riforma della giustizia: si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo, in concomitanza con le elezioni suppletive per due seggi della Camera rimasti vacanti in Veneto. L’annuncio è arrivato al termine della riunione di governo, confermato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento.

La scelta rappresenta un’accelerazione rispetto alle ipotesi iniziali, con la maggioranza aveva valutato il voto già a inizio marzo, mentre le opposizioni chiedevano di slittare ad aprile.

ANSA

La data individuata viene definita dall’esecutivo come un punto di equilibrio, ma non ben accettato.

C’è il ricorso sulla data

Secondo i promotori della raccolta firme, la decisione del governo viola la prassi costituzionale consolidata. La Costituzione prevede infatti tre mesi di tempo dalla pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale per consentire ai cittadini di chiedere un referendum. Per la riforma della giustizia, questo termine scadrebbe il 30 gennaio.

Il governo ha invece fissato la data facendo leva su un’ordinanza della Corte di Cassazione che ha già ammesso una richiesta di referendum presentata da parlamentari, sostenendo che ciò rendesse obbligatoria la convocazione delle urne entro sessanta giorni. I promotori dell’iniziativa popolare, che hanno già raccolto oltre 350mila firme, annunciano un ricorso al Tar del Lazio per chiedere la sospensione della delibera. Duro il commento dell’avvocato Carlo Guglielmi, che accusa l’esecutivo di aver svuotato di significato il diritto alla partecipazione popolare.

Dal Quirinale è arrivato un segnale di cautela: il presidente della Repubblica non si opporrà alla scelta del governo, ma ha richiamato il rischio di un contenzioso giudiziario con effetti incerti sul calendario del voto.

Cosa si vota

Il referendum riguarda la riforma costituzionale della giustizia, uno dei punti qualificanti dell’azione del governo. I cittadini saranno chiamati a esprimersi a favore o contro le modifiche approvate dal Parlamento, che intervengono sull’assetto dell’ordinamento giudiziario.

Sulla consultazione si confrontano due fronti distinti: da un lato i comitati favorevoli al Sì, che rivendicano la necessità di procedere rapidamente e di garantire certezza dei tempi; dall’altro i promotori del No e della raccolta firme popolare, che contestano sia il merito della riforma sia le modalità con cui è stata fissata la data del referendum.

La partita, ora, si sposta anche nelle aule giudiziarie: l’esito dei ricorsi potrebbe incidere sul calendario e aprire un precedente delicato nei rapporti tra governo, cittadini e garanzie costituzionali.