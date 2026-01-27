Referendum sulla Giustizia, si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo: orari dei seggi e documenti da portare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le date per le votazioni del Referendum costituzionale sulla Giustizia sono state fissate per il 22 e 23 marzo 2026. I cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere se confermare o respingere la modifica alla Costituzione che separa le carriere di magistrati e giudici e riforma il Csm, “sdoppiandolo” e creando un nuovo organismo disciplinare.

Cos’è il Referendum sulla Giustizia

Alla fine di ottobre 2025 il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale della Giustizia. Questa legge, voluta da Forza Italia in particolare, modifica il funzionamento e l’elezione del Consiglio superiore della magistratura.

L’organo di autogoverno dei magistrati viene diviso in tre diverse istituzioni, due delle quali si occuperanno l’una delle questioni legate ai magistrati giudicanti (i giudici) e l’altra di quelle dei magistrati inquirenti (i pubblici ministeri), le cui carriere saranno separate.

La riforma istituisce inoltre un’Alta Corte, che si occuperà dei provvedimenti disciplinari di tutti i magistrati. I membri di queste nuove istituzioni saranno tirati a sorte e non più eletti.

Quando si vota per il Referendum sulla Giustizia

Le date scelte per il Referendum sulla Giustizia saranno il 22 marzo 2026, dalle 7 alle 23, e il 23 marzo 2026, dalle 7 alle 15.

Per votare sarà necessario recarsi al seggio assegnato con un documento di identità e con la tessera elettorale, assicurandosi che su di essa ci siano ancora spazi per il nuovo timbro.

In caso contrario, o nel caso in cui un documento sia scaduto, è possibile richiederlo al proprio Comune.

Quorum e risultati

Il Referendum sulla Giustizia è confermativo, diverso quindi da quelli abrogativi che si tengono più spesso in Italia. È stato indetto perché la riforma della Giustizia, che modifica la Costituzione, non è stata approvata con una maggioranza qualificata dal Parlamento, ma solo con una maggioranza semplice.

Il quesito chiederà quindi ai cittadini se vogliono o meno confermare la riforma. Votando “Sì” si approvano le modifiche alla Costituzione. Votando “No” le si respinge.

Il risultato che otterrà la maggioranza sarà quello vincente. Non esiste alcun quorum, a differenza di quanto avviene per il referendum abrogativo. Qualsiasi sia il numero di persone che andrà a votare, il risultato sarà valido.