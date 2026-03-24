Referendum, Travaglio punge Delmastro dopo il trionfo del No: "Tutti a festeggiare alla Bisteccheria d'Italia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il giornalista Marco Travaglio ha attaccato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro in un editoriale, nel contesto della sconfitta della maggioranza nel Referendum. Travaglio ha citato la “Bisteccheria d’Italia” il locale che Delmastro avrebbe fondato insieme alla figlia di un imprenditore condannato intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa.

L’attacco di Travaglio a Delmastro

In un lungo editoriale sui risultati dei Referendum apparso sull’edizione del 24 marzo del Fatto Quotidiano, il direttore del giornale Marco Travaglio ha attaccato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro.

“E adesso tutti a festeggiare alla Bisteccheria d’Italia” ha scritto Travaglio, citando la vicenda che ha messo il sottosegretario al centro delle cronache politiche a pochi giorni dal voto.

ANSA

Da sostenitore del No, Travaglio, nelle ultime righe dell’editoriale ha “ringraziato” i testimonial del Sì per le dichiarazioni spesso controproducenti dette durante la campagna elettorale.

La vicenda di Bisteccheria d’Italia

La polemica citata da Travaglio è stata sollevata proprio dal Fatto Quotidiano, che ha scoperto che Delmastro, insieme ad altri politici di Fratelli d’Italia, ha fondato una società chiamata Le 5 Forchette,

La società controlla il ristorante Bisteccheria d’Italia, a Roma. La sua amministratrice unica, che risulta anche tra i soci, è Miriam Caroccia, che all’epoca della nascita dell’azienda, nel 2024, aveva 18 anni.

Caroccia è figlia di Mauro Caroccia, imprenditore condannato in via definitiva a febbraio a 4 anni di carcere per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa.

Caroccia era anche proprietario del ristorante che occupava lo stesso locale di Bisteccheria d’Italia. Locale poi chiuso a causa dell’inchiesta che ha portato alla condanna dell’imprenditore.

La versione di Delmastro

L’accusa a Delmastro è quindi quella di aver fondato una società con una prestanome, la figlia di Caroccia, che permettesse al padre di continuare a gestire di fatto il ristorante chiuso dall’inchiesta della magistratura.

Il sottosegretario sostiene però di aver fondato l’azienda “con una ragazza non imputata, non indagata, che poi si scopre essere la ‘figlia di…'”, e di non conoscere il padre della giovane.

Delmastro ha respinto ogni accusa e ha sottolineato di aver lasciato la società nel momento in cui avrebbe scoperto l’identità e la situazione giudiziaria di Caroccia.