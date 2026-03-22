Referendum, maxi "SÌ" spunta sulla torre Piacentini a Genova in silenzio elettorale: polemiche su ex senatore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un maxi “Sì” è apparso a Genova, sulla terrazza della torre Piacentini, durante il referendum sulla giustizia e ha scatenato polemiche sul silenzio elettorale. L’editore dell’emittente Primocanale ed ex senatore spiega che si tratta di pubblicità per matrimoni, ma cittadini e comitati del No sospettano una presa di posizione politica.

A Genova polemica durante il referendum

Le polemiche erano scontate, considerando che si tratta del giorno di apertura delle urne per il referendum sulla giustizia. L’immagine del gigantesco “Sì!, visibile da gran parte del capoluogo ligure, è apparsa sul maxischermo installato sulla torre Piacentini, sopra Terrazza Colombo, e gestito dall’emittente locale Primocanale.

Il messaggio, dalle dimensioni imponenti (circa 16 metri per 10) è stato interpretato da molti cittadini di Genova e utenti sui social come una presa di posizione politica, proprio mentre era in corso la consultazione referendaria.

Silenzio elettorale e polemica

La coincidenza temporale ha alimentato sospetti. In Italia, infatti, durante il periodo di voto è in vigore il cosiddetto “silenzio elettorale”, che vieta forme di propaganda politica nelle ore immediatamente precedenti e durante le votazioni.

Alcuni comitati, tra cui sostenitori del No, hanno segnalato il caso ritenendo che il maxischermo potesse configurare una violazione indiretta di tale norma.

In realtà, diversi esperti di diritto elettorale concordano sul fatto che la valutazione dipende dal contenuto e dall’intenzionalità del messaggio. Una pubblicità commerciale, ad esempio, se non collegata esplicitamente al voto, non rientra automaticamente tra le violazioni.

La spiegazione dell’editore

Dall’emittente è arrivata una spiegazione proprio in questo senso. Si tratterebbe infatti di una campagna pubblicitaria legata al mondo dei matrimoni, articolata nello slogan “Vuoi sposarmi?”, già diffusa da settimane.

A fornire il chiarimento è stato lo stesso editore Maurizio Rossi, ex senatore vicino in passato all’area centrista e successivamente alle maggioranze di centrodestra. “Il Comune della sindaca Silvia Salis ha autorizzato Terrazza Colombo come ‘casa comunale’, e quindi ci si può sposare in Terrazza in alternativa a Palazzo Tursi”, ha chiarito Rossi.

“Primocanale ha gestito con estrema correttezza le ragioni del ‘sì’ e del ‘no’ con dibattiti equilibrati. Mai e poi mai abbiamo preso posizione e tantomeno lo fa il maxi di Terrazza Colombo” ha aggiunto, chiarendo che alle accuse e diffamazioni sui social risponderà per vie legali.

Il precedente

Non è la prima volta che il maxischermo sulla torre Piacentini finisce al centro del dibattito pubblico. In passato, lo spazio pubblicitario era stato coinvolto indirettamente nelle indagini sui finanziamenti politici in Liguria, quando alcuni contenuti promozionali erano stati considerati oggetto di approfondimenti giudiziari.

La vicenda si è poi conclusa, nel caso di Rossi, con la messa alla prova, ma ha lasciato un’attenzione elevata su ogni iniziativa comunicativa legata a quel mezzo.