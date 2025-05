Reform UK di Nigel Farage vince le elezioni in Inghilterra, schiaffo ai Labour del premier Starmer

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Alle elezioni locali e in un’elezione suppletiva in Inghilterra, Reform UK ottiene risultati storici, vincendo anche in collegi considerati “sicuri” per il Labour. Il partito di Nigel Farage si impone come nuova forza di opposizione, scuotendo il sistema bipartitico e mettendo in crisi i laburisti del premier Keir Starmer.

Farage vince elezione suppletiva: risultato

Per la prima volta, Reform UK ha vinto un’elezione suppletiva alla Camera dei Comuni, conquistando il seggio di Runcorn and Helsby. La candidata Sarah Pochin ha battuto i laburisti per appena 6 voti in un collegio da 33mila elettori, storicamente dominato dalla sinistra.

Il risultato ha però un valore simbolico: il seggio era detenuto dal Labour da 52 anni ed era considerato una roccaforte. Anche nelle amministrative, Reform ha ottenuto un successo diffuso con la conquista della regione del Lincolnshire per un alto 42% dei voti.

Dai commentatori, sembra che il risultato sia dovuto a un forte radicamento locale e il risultato consolida la sua posizione sulla scena politica nazionale.

Un voto contro lo status quo

Il voto a Reform viene letto come una protesta trasversale contro lo status quo. Il tema dell’immigrazione è stato trasformato nel male del Paese e va a fingere di spiegare il peggioramento delle condizioni sociali ed economiche, acuiti invece dopo la Brexit (di cui Farage è artefice).

In ogni caso sono stati questi i temi più sentiti. Infatti l’elettorato, deluso prima dai conservatori e ora dai laburisti, ha premiato il populismo di Farage.

La candidata Pochin ha dichiarato: “Nigel sarà il prossimo primo ministro”. Una provocazione, ma la direzione sembra essere questa. L’alternativa oggi, per molti, è una destra radicale e populista, che ha saputo trasformare il malcontento in popolo elettore.

Il commento di Starmer e il bipartitismo in crisi

Da parte sua il premier Starmer ha definito “deludente” la sconfitta e ha ammesso la necessità di accelerare il cambiamento. Ma il colpo è duro: è la prima volta dal ritorno del Labour al governo che perde un’elezione suppletiva.

Il sistema bipartitico, secondo i commentatori, vacilla. Come nel secolo scorso i laburisti sostituirono i liberali, oggi Reform si candida a sostituire i conservatori come principale sfidante del centrosinistra. E se il voto nazionale fosse più proporzionale, la svolta sarebbe già realtà.