Regala un "Gratta e Vinci" alla fidanzata, lei vince 500mila euro e scappa di casa col bottino

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Un Gratta e Vinci ha mandato in crisi una coppia di Carsoli, in provincia de l’Aquila. Un uomo ha regalato un biglietto alla fidanzata, lei ha vinto 500mila euro ed è scappata di casa. La donna non vorrebbe dividere la somma col compagno e non risponde più al telefono, l’uomo è intenzionato a rivolgersi ai carabinieri.

Il gratta e vinci regalato alla fidanzata

La vincita super fortunata è avvenuta a Carsoli (L’Aquila). Al centro commerciale, l’8 marzo, un uomo ha comprato un Gratta e Vinci da 5 euro per la fidanzata nella ricevitoria di un bar.

“Oggi è l’otto marzo, festa delle donne, invece della mimosa ti regalo questo Gratta e Vinci”, le avrebbe detto.

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Dal bar hanno confermato che l’acquisto del biglietto fortunato è stato fatto dal fidanzato, che l’avrebbe dato subito alla compagna.

La donna, dopo aver grattato, si è resa conto di avere vinto 500mila euro e, per avere conferma della reale vincita, ha dato il biglietto anche al barista, perché verificasse anche lui.

La fuga di casa dopo la vincita

Accertatasi di avere in mano un biglietto vincente, la donna avrebbe depositato il biglietto in banca, non sarebbe più rientrata a casa e non risponderebbe più al telefono.

Il fidanzato ha confermato a un amico di avere “il timore” che la compagna voglia tenersi la vincita del Gratta e Vinci tutta per lei.

Lui però non è d’accordo ed è intenzionato a rivolgersi ai carabinieri per rivendicare la proprietà del biglietto vincente.

La crisi per un biglietto vincente

La coppia, legata da molti anni e da poco anche convivente, è andata in crisi proprio a causa del Gratta e Vinci da 500mila euro.

Il tagliando vincente appartiene alla serie “Color Puzzle“, uno degli ultimi giochi immessi sul mercato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il costo del biglietto è di 5 euro e il premio massimo previsto è proprio quello da mezzo milione di euro.

Il compagno della donna ritiene che, avendo comprato lui il biglietto, la vincita gli appartenga. Poiché il Gratta e Vinci è stato però regalato alla fidanzata, come ha confermato anche il barista, i 500mila euro potrebbero spettare a lei.

Proprio la testimonianza del gestore del bar potrebbe essere fondamentale in caso di eventuali sviluppi legali, per il momento l’unica cosa certa è che il “regalo” ha finito per dividere la coppia.