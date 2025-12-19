Regalo di Natale per Giorgia Meloni, computer da 10 mila euro donato dai colleghi di partito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I parlamentari di Fratelli d’Italia hanno effettuato una raccolta per consegnare a Giorgia Meloni un computer di fascia alta come regalo natalizio, dopo il letto ricevuto l’anno passato. Il dispositivo sarà per uso personale, a differenza dei tanti doni ricevuti dalla premier in occasione di incontri istituzionali da leader stranieri.

Regalo di Natale hi-tech per Giorgia Meloni

Babbo Natale arriverà in anticipo per Giorgia Meloni, sotto le sembianze dei colleghi di partito. Il 23 dicembre alla Camera dei deputati è stata convocata la quasi totalità dei parlamentari di Fratelli d’Italia con lo scopo di consegnare alla presidente del Consiglio un importante dono natalizio, frutto di una raccolta tra gli eletti.

Secondo varie ricostruzioni, la colletta ha previsto un contributo individuale di circa 50 euro per deputato e senatore, finalizzati all’acquisto di un computer “top di gamma”.

ANSA

Giorgia Meloni riceverà il suo regalo il 23 dicembre alla Camera

Il dono dello scorso anno

Il dispositivo sarebbe dotato di una postazione fissa e portatile, oltre che di un impianto audio di fascia elevata, per un valore stimato di circa 10 mila euro.

Questo dono si inserisce in una consuetudine interna al gruppo parlamentare che già nella campagna natalizia precedente aveva donato un letto king-size alla leader del partito, destinato alla sua residenza privata.

Regali istituzionali ricevuti da Giorgia Meloni

È noto che durante la sua attività di presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha accumulato numerosi doni istituzionali da parte di leader stranieri e partner internazionali, contestualmente a visite e incontri ufficiali.

Per legge, il presidente del Consiglio non può trattenere personalmente regali di valore superiore ai 300 euro. Tali oggetti sono registrati e custoditi dagli uffici cerimoniali di Palazzo Chigi e possono essere destinati a musei o a iniziative pubbliche o benefiche.

Un inventario depositato in Parlamento elenca oltre 270 oggetti ricevuti nel corso di missioni internazionali, tra cui un bouquet di elementi eterogenei come abiti tradizionali, tappeti, opere d’arte, statuette, scarpe di lusso e manufatti di diversa natura, spesso legati alle culture dei Paesi ospitanti.

In vista delle norme previste per i regali diplomatici e della gestione delle eccedenze, è stato recentemente annunciato, e in parte attuato, un progetto di messa all’asta di molti di questi doni istituzionali, con finalità di beneficenza e per liberare spazio negli archivi di Palazzo Chigi.

Tra questi regali istituzionali, alcuni oggetti hanno ottenuto particolare visibilità mediatica, come un foulard ricevuto dal primo ministro albanese Edi Rama in occasione del compleanno della premier nel 2025, accompagnato da un gesto informale di auguri da parte del leader straniero.