Regalo di Papa Leone ai cardinali nel giorno del compleanno, via il taglio degli stipendi voluto da Francesco

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel giorno del suo 71° compleanno, Papa Leone XIV ha abrogato con un Motu proprio il taglio degli stipendi introdotto nel 2021 da Papa Francesco. Il provvedimento cancella la decurtazione del 10% sulle retribuzioni dei cardinali e le limitazioni retributive nate durante l’emergenza pandemica, salvaguardando tuttavia gli effetti salariali già maturati negli anni passati.

La decisione di Papa Leone sugli stipendi dei cardinali

Attraverso una Lettera apostolica in forma di Motu proprio, Papa Leone XIV ha disposto la revoca delle norme di austerità economica approvate da Papa Francesco nel marzo 2021 per fronteggiare il disavanzo della Santa Sede.

Nel provvedimento reso noto oggi – lunedì 14 settembre 2026 – data in cui il Pontefice compie 71 anni, viene superato il taglio delle retribuzioni che interessava i porporati, i capi dicastero e i collaboratori religiosi.

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Motivando la decisione, Papa Leone ha spiegato: “Quelle misure di contenimento salariale adottate dal mio Predecessore […], possono ora essere superate, nella certezza che le Istituzioni della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno, con strumenti diversi, nell’impegno di garantire la sostenibilità economica”.

Lo stop al taglio voluto da Papa Francesco

La misura firmata dal precedente Pontefice comportava una decurtazione del 10% sulle retribuzioni corrisposte ai cardinali, un taglio dell’8% per i superiori di livello C e C1, e una riduzione del 3% generalizzata per chierici e religiosi, affiancata dal congelamento degli scatti biennali di anzianità.

Il nuovo testo stabilisce l’abrogazione formale della precedente disciplina a decorrere dal 1° settembre 2026, dopo aver “sentito il competente parere della Segreteria per l’Economia” e “dopo avere esaminato con cura ogni cosa”.

Il Motu proprio chiarisce però che restano fermi gli effetti pregressi applicati durante il periodo di validità della norma, “ivi compresi gli effetti prodotti dalla sospensione della maturazione degli scatti biennali di anzianità di cui all’art. 5, che rimane definitivamente acquisita”.

Gli auguri del mondo politico per i 71 anni del Papa

La pubblicazione del documento è arrivata in concomitanza con le celebrazioni per il compleanno del Santo Padre, al quale sono giunte le congratulazioni dei rappresentanti istituzionali.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato: “Auguri, Papa Leone! Oggi, in occasione del suo settantunesimo compleanno, voglio ricordare le parole rivolte quest’estate ai tantissimi giovani riuniti al Meeting di Rimini: ‘Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione; ci sia anche chi riaccende sogni e visioni’“.

Anche il vicepremier Matteo Salvini ha condiviso via social il proprio messaggio: “Buon compleanno, Santo Padre! Auguri a Papa Leone XIV, instancabile e insostituibile voce di pace e dialogo in un mondo sempre più attraversato da guerre, divisioni e tensioni. Grazie per il Suo richiamo alla difesa della vita, della famiglia e della dignità della persona, di valori e radici che sono alla base della nostra civiltà”.