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Confisca di società, immobili e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 6 milioni di euro a Reggio Calabria. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale locale, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto al centro di un sistema di corruzione seriale e sistematica per l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e sanificazioni.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata coordinata dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, con il supporto operativo dello S.C.I.C.O. e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Firenze. Il provvedimento di confisca è stato disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, su proposta della Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione “INTER NOS” e i suoi sviluppi

L’attività rappresenta un ulteriore sviluppo delle risultanze investigative e processuali maturate nell’ambito dell’operazione denominata “INTER NOS”, conclusa nel 2021 dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria. Nel corso di quell’indagine, è emersa la figura di un imprenditore che avrebbe assunto un ruolo di primo piano in un “cartello d’imprese” finalizzato alla corruzione di pubblici funzionari per ottenere l’aggiudicazione di appalti pubblici nel settore delle pulizie e delle sanificazioni.

Il sistema corruttivo e il ruolo della ‘ndrangheta

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo di imprenditori avrebbe creato una “cassa comune” alimentata da contributi finanziari versati da ciascun membro. Questi fondi sarebbero stati destinati, da un lato, a corrompere pubblici funzionari compiacenti e, dall’altro, a effettuare pagamenti alle cosche di ‘ndrangheta di Africo e Melito Porto Salvo. L’obiettivo era quello di assicurarsi la possibilità di operare nei territori controllati da queste organizzazioni criminali, eliminando ogni forma di concorrenza e ottenendo il monopolio nel settore di riferimento.

Le modalità della corruzione e il coinvolgimento dei funzionari

Le indagini hanno evidenziato che le elargizioni di denaro sarebbero proseguite anche dopo il pensionamento dei pubblici funzionari coinvolti, nella speranza che questi potessero continuare a esercitare la loro influenza sui nuovi funzionari, anche attraverso un collaudato sistema di proroghe. Questo meccanismo avrebbe consentito agli imprenditori associati di mantenere il controllo sugli appalti pubblici nel settore delle pulizie e sanificazioni.

La misura di prevenzione patrimoniale

Sulla base delle risultanze investigative e delle indagini patrimoniali condotte dalla Guardia di Finanza, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la confisca dell’intero compendio aziendale di una società cooperativa, delle quote di una società a responsabilità limitata (entrambe attive principalmente nella “pulizia generale non specializzata di edifici”), di un immobile e di un conto corrente. Il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca è stato stimato in circa 6 milioni e 100 mila euro.

IPA