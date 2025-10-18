Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato ritrovato e riconsegnato ai genitori il bambino che nella serata del 16 ottobre si era smarrito sul lungomare di Reggio Calabria. Il piccolo, individuato da una pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura, è stato affidato alle cure dei familiari dopo un intervento rapido e carico di umanità da parte degli agenti.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta nella tarda serata del 16 giugno, quando una pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura di Reggio Calabria ha notato un bambino che si aggirava da solo e in evidente stato di smarrimento lungo il lungomare cittadino.

L’intervento degli agenti

Gli operatori, impegnati nel consueto controllo del territorio, hanno dimostrato grande attenzione e professionalità nell’individuare una situazione apparentemente neutra ma potenzialmente rischiosa. Il minore, privo della presenza dei genitori, appariva confuso e spaesato. Gli agenti hanno saputo avvicinarsi con delicatezza, instaurando un rapporto di fiducia che ha permesso al bambino di affidarsi spontaneamente a loro, stringendo la mano di uno dei poliziotti e lasciandosi accompagnare senza timore verso la volante.

La riconsegna ai genitori

Grazie alla tempestività dell’intervento, è stato possibile rintracciare immediatamente i genitori del piccolo e affidare loro il bambino, ponendo così fine a una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’episodio si è concluso con un lieto fine, sottolineando l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

