Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e tre denunce per spaccio nel quartiere Marconi di Reggio Calabria. I fatti sono avvenuti lo scorso 29 agosto, quando un ventunenne italiano è stato arrestato e tre minorenni sono stati denunciati a piede libero. L’intervento è stato condotto nell’ambito di servizi mirati contro la delinquenza giovanile nella zona sud della città, dopo che gli agenti avevano notato un insolito movimento di persone in un condominio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i quattro sono stati sorpresi in flagranza mentre vendevano droga di vario tipo nelle aree comuni dello stabile.

Indagine e osservazione: come è nata l’operazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso il via dopo un’attenta attività di osservazione condotta dagli agenti della Squadra Mobile. Nei giorni precedenti al blitz, i poliziotti avevano monitorato il condominio situato nel rione Marconi, notando un continuo via vai di persone che si sono poi rivelate essere acquirenti della piazza di spaccio. Questo movimento sospetto ha fatto scattare l’allarme e ha portato all’organizzazione di un intervento mirato per interrompere l’attività illecita.

L’intervento della Polizia e il tentativo di fuga

L’operazione si è svolta con il supporto del personale del Reparto Prevenzione Crimine e dell’Unità Cinofila della Questura di Reggio Calabria. Gli agenti sono intervenuti proprio mentre i quattro giovani erano impegnati nella vendita di sostanze stupefacenti, sorprendendoli in flagranza. Al momento dell’irruzione, i presunti responsabili hanno tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati dalle forze dell’ordine, che hanno così evitato che potessero far perdere le proprie tracce o disfarsi della droga in loro possesso.

Il sequestro: droga e munizioni nei borselli

Durante la perquisizione, effettuata anche grazie all’impiego delle unità cinofile, sono stati rinvenuti 1,5 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 125 gr di cocaina, 487 gr di marijuana e 856 gr di hashish. La droga era nascosta in alcuni borselli, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per essere vendute. Oltre agli stupefacenti, gli agenti hanno trovato anche 11 cartucce calibro 38 e una cartuccia calibro 7,65, segno che l’attività di spaccio poteva essere accompagnata da una certa pericolosità.

Le accuse e le conseguenze per i giovani coinvolti

I quattro giovani sono stati accusati del reato di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il ventunenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto in carcere. I tre minorenni invece sono stati denunciati a piede libero, in attesa delle decisioni della magistratura. È stato comunque ribadito il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

IPA