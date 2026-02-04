Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato convalidato l’arresto di un uomo di 44 anni domiciliato a Vibo Valentia, fermato dalla Polizia di Stato durante un controllo sull’Autostrada A2 del Mediterraneo. L’uomo è stato trovato in possesso di documenti falsi mentre guidava un autotreno, e nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di firma. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli sul traffico pesante nella provincia di Reggio Calabria.

L’arresto e i controlli

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito di un servizio di vigilanza lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Palmi e della Sottosezione di Reggio Calabria Nord hanno fermato un autotreno italiano nei pressi dell’area di servizio “Rosarno Est”, in direzione Salerno, poco prima dello svincolo per il Comune di Rosarno.

Durante il controllo, il conducente, un cittadino italiano di 44 anni, ha esibito una patente di guida e una carta d’identità valide per l’espatrio, entrambe apparentemente rilasciate dalla Repubblica Ceca. Nonostante la qualità dei documenti, l’esperienza degli agenti in materia di falso documentale li ha spinti ad approfondire le verifiche. Gli accertamenti effettuati presso la Motorizzazione Civile locale e l’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma hanno permesso di scoprire che i numeri identificativi dei documenti appartenevano in realtà a un’altra persona.

Documenti falsi e arresto in flagranza

L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato per la fabbricazione, il possesso e l’utilizzo di documenti falsi validi per l’espatrio. Secondo quanto sottolineato dalla Polizia, tali documenti possono essere utilizzati per perpetrare frodi, abusi e altri reati gravi, motivo per cui la legge prevede l’arresto immediato in questi casi.

Le misure cautelari

Il Pubblico Ministero della Procura di Palmi, informato tempestivamente dell’accaduto, ha disposto inizialmente la misura degli arresti domiciliari per l’uomo. Successivamente, in sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’indagato è stato applicato l’obbligo di firma.

Controlli su larga scala

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli stradali condotti dalla Polizia Stradale di Reggio Calabria nel corso del 2025. In questo periodo, sono stati controllati poco più di 37.000 veicoli, di cui oltre 5.000 adibiti al trasporto di merci, e circa 50.000 persone. Le attività hanno portato a 5 arresti in flagranza di reato e alla denuncia di altre 83 persone a piede libero.

IPA