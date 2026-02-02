Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il sequestro preventivo dell’associazione “ODV Centro Antiviolenza Margherita” e dei relativi immobili, a seguito delle indagini sul presunto rapimento della presidente Iaria Tiziana. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita dalla Polizia di Stato e ha coinvolto sia Reggio Calabria che la provincia di Avellino. Secondo quanto emerso, la vicenda avrebbe avuto origine dalla denuncia di rapimento presentata nel marzo 2024, la cui veridicità è stata messa in dubbio dagli inquirenti.

Le indagini e il sequestro del Centro Antiviolenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto dei colleghi di Avellino, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria. Il provvedimento ha riguardato l’associazione “ODV Centro Antiviolenza Margherita” e gli immobili utilizzati per le attività del centro, situati sia a Reggio Calabria che in provincia di Avellino. L’inchiesta è stata avviata dopo la denuncia di rapimento della presidente, Iaria Tiziana, avvenuta nel marzo 2024.

La ricostruzione dei fatti: dal presunto rapimento alle indagini

L’attività investigativa ha preso il via dopo la segnalazione del rapimento di Iaria Tiziana, rappresentante legale del centro. Secondo quanto riferito dalla stessa Iaria, dopo essere rientrata a casa, sarebbe stata rapita da sconosciuti che, dopo averla stordita, l’avrebbero condotta in un luogo ignoto per poi riportarla a Reggio Calabria la mattina seguente. La sera della scomparsa, il marito della donna aveva ricevuto un messaggio su Facebook da un profilo sconosciuto, in cui si rassicurava che la Iaria sarebbe stata riportata a casa non appena si fosse ripresa, spiegando che l’obiettivo era solo quello di spaventarla.

Le analisi tecniche e i risvolti investigativi

Le indagini della Polizia di Stato si sono avvalse di strumenti tecnologici come intercettazioni telefoniche e telematiche, acquisizione di tabulati di traffico e analisi delle videoriprese dei sistemi di sorveglianza lungo il percorso seguito dalla Iaria prima e dopo il presunto rapimento. Questi accertamenti hanno permesso di raccogliere elementi che, allo stato attuale del procedimento, portano a dubitare della veridicità della denuncia presentata dalla presidente del centro.

Le accuse a carico della presidente

L’analisi dei tabulati telematici ha consentito di ipotizzare che il messaggio inviato al marito della donna sia stato scritto dalla stessa Iaria Tiziana. Per tali motivi, la presidente risulta indagata per false informazioni al Pubblico Ministero, simulazione di reato, calunnia ed esercizio abusivo della professione di psicologa. Nel corso delle indagini, infatti, sono stati ricostruiti episodi in cui la donna avrebbe esercitato la professione di psicologa senza averne titolo, rivolgendosi a vittime di violenza che si erano affidate al centro da lei gestito. In alcuni casi, avrebbe persino prescritto farmaci alle assistite.

