12 persone sono state sottoposte a misure cautelari e 48.000 euro sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria. I militari hanno portato alla luce un presunto sistema di associazione per delinquere finalizzato alla truffa aggravata ai danni del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, attraverso la falsificazione di documenti relativi alla distribuzione di gas medicale.

Operazione coordinata dalla Procura di Reggio Calabria

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata eseguita nella mattinata odierna, con il supporto dei militari del Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e dei reparti dell’Arma territorialmente competenti. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria, rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica locale.

Le accuse e i reati contestati

Le 12 persone coinvolte sono ritenute responsabili, a vario titolo, di diversi reati: associazione per delinquere, falso ideologico e materiale, esercizio abusivo della professione sanitaria, accesso abusivo a sistema informatico, truffa aggravata in danno del Sistema Sanitario, favoreggiamento personale, peculato e corruzione. Le misure cautelari applicate comprendono sia provvedimenti coercitivi personali che interdittivi.

La struttura dell’organizzazione

L’indagine ha permesso di ricostruire l’esistenza di un’organizzazione criminale attiva a Reggio Calabria e provincia, composta dal titolare e dai dipendenti di un’azienda di trasporti, dal responsabile commerciale per la Regione Calabria di una multinazionale operante nella fornitura di gas medicali per ossigeno-terapia, da farmacisti, medici specialisti dipendenti dall’A.S.P., medici di medicina generale, faccendieri e pazienti compiacenti.

Il modus operandi: documenti falsi e truffa al sistema sanitario

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’organizzazione avrebbe utilizzato piani terapeutici, prescrizioni mediche e documenti di trasporto falsificati per attestare la consegna, in realtà mai avvenuta, di numerose bombole di gas medicale. Questi dispositivi, destinati a pazienti affetti da patologie pneumologiche o terminali, venivano invece contabilizzati come forniti a pazienti compiacenti, ignari o addirittura inesistenti. Il costo delle forniture veniva così posto a carico del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, generando un danno economico rilevante.

Sequestri e misure interdittive

Oltre alle misure personali, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro della ditta di trasporti coinvolta nella gestione, commercializzazione e distribuzione del gas medicale, nonché della somma di 48.000 euro nei confronti della multinazionale fornitrice del dispositivo medico.

Collaborazione tra reparti e territori

L’operazione ha visto la collaborazione tra diversi reparti dei Carabinieri, tra cui il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria, il Gruppo Carabinieri per la Tutela della Salute di Napoli e le unità territorialmente competenti, a testimonianza dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione e la salute pubblica.