Tre giovani arrestati per un tentato omicidio avvenuto a Reggio Calabria il 15 luglio dello scorso anno. I presunti responsabili, due dei quali fratelli, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L’azione, aggravata dal metodo mafioso, sarebbe scaturita da una lite legata al controllo del territorio.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa condotta dalla Squadra mobile di Reggio Calabria ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare i presunti autori dell’aggressione. Gli inquirenti hanno raccolto elementi che hanno portato all’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti dei tre giovani, ritenuti responsabili di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da sparo, con l’aggravante del metodo mafioso.

La ricostruzione della serata di violenza

L’episodio risale al 15 luglio dello scorso anno, quando una discussione tra la vittima e i tre indagati sarebbe degenerata in una violenta aggressione. La lite, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe scoppiata a seguito di un incendio appiccato dalla vittima su un’auto parcheggiata vicino all’abitazione degli indagati. Tale gesto avrebbe scatenato la reazione dei tre giovani, che avrebbero picchiato l’uomo con una mazza da baseball, accusandolo di aver agito senza autorizzazione in una zona sotto il loro controllo e di aver disturbato il riposo notturno della madre.

Dalla lite all’agguato armato

Non soddisfatti delle percosse, i tre avrebbero deciso di passare alle vie di fatto. Dopo aver recuperato un fucile, si sarebbero appostati nei pressi dell’abitazione della vittima, attendendo il suo rientro. Quando l’uomo si è avvicinato, sarebbe stato raggiunto da tre colpi di fucile all’addome e alle gambe. Le ferite riportate sono state talmente gravi da rendere necessaria l’amputazione totale della gamba destra della vittima.

Il movente: il controllo del territorio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il movente dell’aggressione sarebbe stato il desiderio dei tre giovani di riaffermare il predominio e il controllo sulla zona di appartenenza. L’azione violenta, aggravata dal metodo mafioso, avrebbe avuto lo scopo di lanciare un messaggio chiaro a chiunque avesse intenzione di agire senza il loro consenso nel quartiere.

Un arresto precedente e il sequestro di armi

Uno dei tre destinatari del provvedimento restrittivo si trovava già in carcere per possesso di due fucili a canne mozze, pistole con matricola abrasa e numerose munizioni. Questo elemento ha ulteriormente aggravato la posizione degli indagati, confermando la pericolosità del gruppo e la disponibilità di armi da fuoco.

Le accuse e le prossime fasi del procedimento

I tre giovani sono ora accusati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi da sparo, tutte aggravate dal metodo mafioso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere rappresenta un passo importante nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata da parte delle forze dell’ordine e della magistratura reggina. Il procedimento proseguirà con gli interrogatori di garanzia e l’eventuale rinvio a giudizio dei sospettati.

