Sette dipendenti dell’Azienda Sanitaria Provinciale sono stati indagati per interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica a Bovalino (Reggio Calabria). L’inchiesta, avviata nel giugno 2022, ha portato alla notifica degli avvisi di garanzia da parte dei Carabinieri, su disposizione della Procura di Locri, dopo che è stato scoperto un sistema di assenteismo organizzato e diffuso.

Le indagini e la scoperta del sistema illecito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha preso il via nel giugno 2022 e si è concentrata sul polo sanitario di Bovalino, appartenente all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Gli investigatori hanno ricostruito un meccanismo ben strutturato, in cui sette dipendenti timbravano in modo irregolare i badge aziendali, sia per sé stessi che per colleghi assenti. Questo stratagemma consentiva loro di simulare la presenza in servizio e di percepire retribuzioni non dovute, arrecando così un grave danno economico all’Amministrazione regionale e all’erario.

Le modalità dell’assenteismo

Durante le assenze dal posto di lavoro, gli indagati si sarebbero dedicati a commissioni personali, spese e altre attività private, trascurando completamente i propri doveri istituzionali. Le attività di indagine, condotte attraverso pedinamenti, servizi di osservazione e l’uso di sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di documentare come questa pratica fosse ormai radicata e consolidata all’interno della struttura sanitaria.

L’intervento delle autorità e le accuse

L’intervento giudiziario è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Locri per interrompere il meccanismo illecito di astensione dal lavoro e per tutelare l’efficienza del servizio pubblico, oltre che garantire la regolarità dell’attività dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Gli avvisi di garanzia sono stati notificati dai Carabinieri della Stazione di Bovalino, che hanno agito su mandato della magistratura.

I reati contestati e le garanzie per gli indagati

Le accuse mosse nei confronti dei sette dipendenti riguardano interruzione di pubblico servizio, truffa aggravata, falsa attestazione in servizio e furto di energia elettrica.