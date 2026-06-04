Reggio Calabria, scoperto bunker sotterraneo ad Ardore: botola e 120 metri di tunnel per la fuga
La struttura realizzata sotto un'abitazione sarebbe stata progettata per garantire la fuga di un ipotetico latitante
Un bunker sotterraneo altamente sofisticato è stato scoperto ad Ardore, nel Reggino, durante una perquisizione per la ricerca di armi. Sotto l’immobile ispezionato, i carabinieri della Compagnia di Locri, insieme allo Squadrone Cacciatori “Calabria” e ai Vigili del Fuoco, hanno trovato una struttura complessa articolata in più ambienti, tra cui una camera e un bagno. Il rifugio era dotato di una via di fuga accessibile tramite una botola in cemento armato, azionata da un sistema elettrico nascosto, da cui si sviluppa un tunnel lungo circa 120 metri che conduce verso un’area rurale. Le indagini sono in corso.