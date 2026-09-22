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È di sei indagati e numerose misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri condotta questa mattina ad Arghillà Nord, Reggio Calabria, dove sono state eseguite ordinanze per pubblica intimidazione con uso di armi. I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito di indagini che hanno ricostruito episodi di detenzione e uso di armi da fuoco e danneggiamento di telecamere di sorveglianza tra gennaio e maggio 2026.

L’operazione dei Carabinieri: sei indagati e misure cautelari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nelle prime ore di oggi i militari della Compagnia di Reggio Calabria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di sei persone. Per tre indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, mentre altri tre sono stati colpiti dal divieto di dimora nell’intera provincia di Reggio Calabria. L’operazione si è svolta nella località di Arghillà Nord, area già nota per criticità legate alla sicurezza pubblica.

Le indagini: armi da fuoco e clima di intimidazione

L’attività investigativa, coordinata dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, si inserisce in un più ampio monitoraggio delle dinamiche criminali che interessano il quartiere di Arghillà. Gli inquirenti hanno ricostruito, attraverso indagini articolate, le condotte di alcuni soggetti coinvolti in episodi caratterizzati dall’uso di armi da fuoco e dall’intento di creare un clima di intimidazione tra i residenti.

La notte di Capodanno: colpi d’arma da fuoco e pericolo per i residenti

In particolare, le investigazioni hanno permesso di identificare i soggetti che, nella notte del 1° gennaio 2026, insieme a un minorenne, avrebbero detenuto e portato in luogo pubblico due pistole e almeno quattro fucili, con relativo munizionamento. Successivamente, sarebbero stati esplosi circa cento colpi d’arma da fuoco. Parte dei colpi sarebbe stata sparata ad altezza d’uomo e indirizzata verso una lavatrice, usata come bersaglio, generando una situazione di concreto pericolo e forte allarme tra gli abitanti della zona.

Danneggiamento delle telecamere di sorveglianza

Le indagini hanno inoltre consentito di individuare i responsabili di danneggiamento e messa fuori uso, tramite l’esplosione di colpi d’arma da fuoco, di alcune telecamere installate nell’area. Questi episodi si sono verificati in due occasioni distinte, tra gennaio e maggio 2026, e hanno rappresentato un ulteriore elemento di preoccupazione per la sicurezza pubblica nel quartiere.

Il quadro investigativo e le misure cautelari

Attraverso attività tecniche e riscontri, i Carabinieri hanno delineato il quadro investigativo che ha portato all’emissione dei provvedimenti cautelari. Le condotte contestate sono state attribuite ai sei soggetti destinatari delle misure, ritenuti responsabili, a vario titolo, di pubblica intimidazione con uso di armi e danneggiamento di sistemi di videosorveglianza.

Le misure cautelari sono state eseguite dai militari della Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale locale.

IPA