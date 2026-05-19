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Quattro arresti e due società sequestrate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori accusati di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un presunto sistema illecito all’interno dell’amministrazione comunale, volto a favorire interessi privati attraverso la manipolazione delle procedure amministrative.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita dall’esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura guidata dal dott. Giuseppe Borrelli. I destinatari dei provvedimenti sono due pubblici ufficiali dipendenti del Comune di Reggio Calabria e due imprenditori locali, amministratori di altrettante società sottoposte a sequestro preventivo.

Il sistema corruttivo emerso dalle indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dagli investigatori del Servizio Centrale Operativo e della Squadra Mobile di Reggio Calabria, hanno permesso di delineare un quadro indiziario grave circa l’esistenza di un sistema di corruzione radicato nel Settore Grandi Opere e Lavori Pubblici del Comune. Secondo quanto ricostruito, i funzionari pubblici avrebbero piegato la propria funzione agli interessi di soggetti privati, manipolando le procedure amministrative per ottenere vantaggi personali e favorire le imprese coinvolte.

Il ruolo degli specialisti e la collaborazione interforze

Un contributo fondamentale alle indagini è stato fornito dagli specialisti del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, inviati da Roma. Il loro intervento ha consentito di svolgere accertamenti puntuali e approfonditi, rafforzando il quadro probatorio e permettendo di ricostruire le dinamiche dei presunti episodi di corruzione.

Le modalità operative e i profitti illeciti

L’attività investigativa si è concentrata sulle procedure di affidamento dei lavori pubblici, evidenziando come i due dipendenti comunali, attraverso l’asservimento della propria funzione, sarebbero riusciti a muoversi con disinvoltura tra le maglie della burocrazia locale. In questo modo, avrebbero tratto profitti indebiti personali, favorendo le imprese amministrate dagli imprenditori indagati.

Il caso emblematico dell’ex cinema

Particolarmente significativa, secondo gli inquirenti, è la vicenda relativa alla gestione dell’appalto per la demolizione di un ex cinema cittadino, destinato alla costruzione di un nuovo polo museale. In questa circostanza, uno dei pubblici ufficiali avrebbe agito in modo determinante a favore dell’impresa aggiudicataria, accelerando l’emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori, fondamentali per i pagamenti, e facilitando l’approvazione e la liquidazione delle varianti progettuali.

Le prove raccolte: videoregistrazioni e sequestri

Durante le indagini, gli investigatori sono riusciti a videoregistrare diverse consegne di denaro da parte dei privati ai pubblici ufficiali, documentando così le modalità con cui sarebbero avvenuti i presunti episodi di corruzione. Contestualmente, è stato disposto il sequestro preventivo di due società, ritenute strumentali alla commissione dei fatti illeciti e dirette beneficiarie dei profitti derivanti dalle attività contestate.

IPA