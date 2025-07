Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 25 arresti e oltre tre milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato contro una rete internazionale accusata di associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravati dalla transnazionalità, oltre che di ricettazione. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all’alba di oggi tra Italia, Georgia, Ucraina, Turchia, Moldavia e Grecia, su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal dott. Giuseppe Lombardo. L’operazione ha coinvolto soggetti di nazionalità turca, irachena, georgiana, russa, moldava e ucraina, tutti gravemente indiziati di aver preso parte a un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di migranti lungo la rotta del Mediterraneo orientale.

Le indagini e la struttura della rete criminale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’inchiesta ha permesso di ricostruire un articolato network internazionale, composto da quattro organizzazioni distinte ma perfettamente coordinate. Queste strutture erano specializzate nel garantire il passaggio di migranti clandestini dai porti della Turchia fino alle coste italiane, con una precisa suddivisione di ruoli e responsabilità. La “frangia ucraina” e la “frangia moldava” si occupavano principalmente del reclutamento degli scafisti, mentre la “frangia georgiana” gestiva gli intermediari finanziari e gli istruttori alla navigazione. La Georgia, infatti, emergeva come luogo di addestramento degli scafisti e sede operativa del gruppo, oltre che terminale dei flussi finanziari. Infine, la “frangia turca”, attiva tra Istanbul e le zone di imbarco sulle coste turche, aveva il compito di organizzare le partenze e mantenere i contatti con i migranti e le loro famiglie.

Le modalità operative: traversate e pagamenti

Le indagini hanno rivelato che ogni sbarco prevedeva il reclutamento di skipper inviati nelle aree di imbarco, situate principalmente in Turchia, nei pressi delle città di Bodrum, Izmir e Marmaris. Qui venivano radunati i migranti intenzionati a raggiungere l’Italia. Le traversate avvenivano a bordo di barche a vela di 12/15 metri, sulle quali i migranti venivano stipati in condizioni precarie, dietro il pagamento di somme comprese tra 4.000 e 12.000 dollari ciascuno. L’obiettivo era massimizzare i profitti, anche a scapito della sicurezza delle persone trasportate.

I flussi finanziari e il reato di ricettazione

L’approfondimento delle movimentazioni di denaro, effettuato anche grazie alla collaborazione con organismi esteri e all’analisi dei circuiti internazionali come MoneyGram e Western Union, ha permesso di accertare il reato di ricettazione per alcuni degli indagati. Questi soggetti risultavano essere i destinatari finali dei proventi illeciti derivanti dal traffico di migranti. Sono stati documentati trasferimenti di ingenti somme di denaro da parte dei finanziatori a favore di parenti e familiari degli scafisti, come compenso per le attività svolte.

Le prove raccolte: intercettazioni e testimonianze

L’incrocio dei dati raccolti attraverso le intercettazioni telefoniche, la cui traduzione ha richiesto il lavoro di decine di interpreti, con l’analisi delle numerose transazioni finanziarie e le dichiarazioni dei migranti sbarcati in Italia, ha consentito agli inquirenti di ricostruire oltre trenta episodi di sbarco avvenuti tra il 2018 e il 2022. In totale, quasi duemila cittadini stranieri sono giunti illegalmente sulle coste italiane grazie all’attività della rete criminale, per un volume d’affari stimato in dieci milioni di euro.

La cooperazione internazionale e il ruolo delle agenzie europee

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria ha avviato una vasta cooperazione internazionale, coinvolgendo le autorità di polizia di Turchia, Ucraina, Malta, Polonia e Grecia. L’Agenzia EUROPOL ha elaborato report di analisi sulle convergenze investigative emerse a livello internazionale, mentre EUROJUST e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia hanno fornito un contributo fondamentale per l’identificazione degli indagati all’estero. Il coordinamento tra la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria e la Direzione Nazionale Antimafia ha permesso di attivare strumenti come l’Ordine di indagine Europeo (OIE) e le richieste di assistenza giudiziaria internazionale (MLA) verso le procure di Malta, Polonia, Grecia, Albania, Georgia, Montenegro, Turchia, Slovacchia, Ucraina e Moldavia.

Sequestri e stato delle indagini

Nel corso dell’operazione, le autorità hanno disposto il sequestro di tre milioni e trecentomila euro, ritenuti provento dell’attività criminale. Le indagini sono tuttora in corso e si trovano ancora nella fase preliminare. Gli indagati, tra cui 43 cittadini stranieri attualmente in stato di libertà, sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Impatto e prospettive future

L’operazione rappresenta un duro colpo alle organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina su scala internazionale. Il lavoro di squadra tra le forze dell’ordine italiane e le agenzie europee ha permesso di smantellare una rete che, in pochi anni, ha favorito l’ingresso illegale di quasi duemila persone in Italia e movimentato somme ingenti di denaro. L’attenzione resta alta, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e ricostruire l’intera filiera del traffico illecito.

