Reggio Calabria, uccise ladro a coltellate durante furto in casa: uomo condannato a 15 anni e 6 mesi

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Il 28 maggio 2024 Francesco Putortì uccise a coltellate il ladro che trovò in casa. Quasi due anni dopo, per il macellaio di Reggio Calabria arriva la condanna a 15 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario. La Corte d’Assise ha negato l’attenuante della legittima difesa avanzata dalla difesa, che puntava alla riqualificazione del reato in eccesso colposo di legittima difesa o omicidio preterintenzionale.

Trovò un ladro in casa e lo prese a coltellate

Il 28 maggio del 2024 Francesco Putortì, macellaio 50enne, rientrò nella propria abitazione in contrada Rosario Valanidi di Reggio Calabria, trovandovi due intrusi al piano superiore.

Si trattava di Alfio Stancampiano e Giovanni Bruno, catanesi di 30 e 46 anni, entrati per rubare: avevano sottratto due pistole legalmente detenute dal residente.

Putortì raccontò di aver afferrato un coltello e di aver colpito i due ladri in una colluttazione, per poi guardarli fuggire. La versione non ha convinto gli inquirenti, secondo cui l’uomo accoltellò i malviventi alle spalle mentre scappavano per le scale.

Gli agenti della Squadra Mobile e dei Carabinieri arrestarono Putortì poche ore dopo, e il Tribunale del Riesame confermò la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di colpevolezza.

Condannato l’uomo che uccise a Reggio Calabria

Alfio Stancampiano fu abbondonato gravemente ferito nei giardini dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria, dove morì poco tempo dopo.

Il secondo ladro, Giovanni Bruno, riuscì a raggiungere la Sicilia in traghetto, ma fu poi costretto a recarsi all’ospedale di Messina.

Per quell’aggressione, la corte d’Assise di Reggio Calabria, accogliendo integralmente la richiesta del Pm Federico Sardegna, ha ritenuto Francesco Putortì colpevole di omicidio e tentato omicidio, condannandolo a 15 anni e 6 mesi di carcere.

Negata l’attenuante di legittima difesa

L’aver colpito i ladri alle spalle durante la fuga, è stato ritenuto dai giudici reggini un atto punitivo.

Non sono state dunque riconosciute le attenuanti generiche della legittima difesa domiciliare né della legittima difesa putativa.

Proprio sulla legittima difesa si basava la strategia dei legali di Putortì, Giulia Dieni e Natale Polimeni, che puntavano a una riqualificazione del reato in eccesso colposo di legittima difesa o omicidio preterintenzionale.

Quando sussiste la legittima difesa

L’art. 52 del Codice Penale recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Si parla di legittima difesa quando non vi è altro modo di evitare il pericolo – ad esempio sostituendo la difesa con una reazione meno dannosa o semplicemente fuggendo.

Per quel che riguarda la proporzionalità della difesa, questa è valutata in base al livello di ingiustizia perpertrato nonché al valore esistenziale che il bene minacciato assume per la vittima.

La legittima difesa domiciliare sussiste in quei casi in cui vi è reale pericolo di aggressione da parte degli intrusi nella propria abitazione.