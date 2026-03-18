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Un arresto per violazione del divieto di avvicinamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei pressi dell’ospedale Santa Maria Nuova. Un uomo di 41 anni residente nella provincia di Monza e Brianza è stato fermato dopo aver aggredito i militari che lo avevano intercettato in zona, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare che gli imponeva di mantenere la distanza dalla ex compagna, una donna di 55 anni residente a Reggio Emilia. Il provvedimento risultava ancora in vigore, nonostante la donna avesse manifestato la volontà di riallacciare i rapporti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nei pressi del parcheggio dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove i militari della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno notato la presenza sospetta dell’uomo. L’intervento è scattato in seguito all’attivazione dei protocolli di sicurezza, poiché il soggetto risultava destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla ex compagna.

La dinamica dei fatti

L’uomo, residente nella provincia di Monza e Brianza, si trovava nell’area dell’ospedale Santa Maria Nuova quando è stato individuato dai Carabinieri. La sua presenza ha immediatamente destato l’attenzione degli agenti, che hanno proceduto a un controllo. Nonostante la vittima, una donna di 55 anni residente a Reggio Emilia, si fosse recata spontaneamente in caserma in mattinata per dichiarare la volontà di riprendere i rapporti con l’ex compagno, la misura cautelare – che imponeva una distanza minima di 500 metri – era ancora pienamente valida e operativa.

La reazione violenta e l’arresto

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha reagito con violenza, opponendo una forte resistenza e colpendo con calci i militari intervenuti. Gli agenti, per riuscire a bloccarlo, sono stati costretti a utilizzare lo spray urticante. Solo così sono riusciti a immobilizzare l’uomo e a procedere con l’arresto. A causa della condotta aggressiva del soggetto, entrambi i militari hanno riportato lesioni.

Le accuse e la misura cautelare

Per quanto accaduto, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno arrestato un 42enne residente nella provincia brianzola. L’uomo è stato ristretto al termine delle formalità di rito e posto a disposizione della Procura reggiana. Le accuse a suo carico sono resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

IPA