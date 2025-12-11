Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti, oltre 20 chilogrammi di cocaina sequestrati e 650mila euro confiscati il bilancio di due operazioni condotte dalla Polizia a Ferrara. Gli interventi, avvenuti in poche ore, hanno visto coinvolti un presunto spacciatore e un uomo accusato di caporalato, entrambi fermati grazie a indagini coordinate tra le forze dell’ordine locali e quelle di Reggio Emilia.

Operazioni coordinate tra Ferrara e Reggio Emilia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra mobile di Ferrara, in collaborazione con gli agenti della Mobile di Reggio Emilia, ha portato a termine due distinte operazioni che hanno permesso di colpire duramente sia il traffico di droga che lo sfruttamento illecito della manodopera.

Arrestato un 33enne per detenzione ai fini di spaccio

Nel corso della prima operazione, gli investigatori hanno individuato un uomo di 33 anni mentre si trovava a bordo di un’automobile nella provincia di Reggio Emilia. Dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti, gli agenti hanno deciso di seguirlo e, successivamente, di fermarlo per un controllo approfondito.

Durante la perquisizione del veicolo, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno pneumatico sgonfio. Dopo averlo rimosso e tagliato, gli agenti hanno scoperto al suo interno diversi involucri contenenti cocaina, per un totale di 20 chilogrammi. La sostanza stupefacente, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e la droga è stata posta sotto sequestro.

Sequestro di 650mila euro per caporalato

Parallelamente, la Divisione anticrimine della Polizia di Ferrara ha eseguito un sequestro patrimoniale nei confronti di un uomo già noto alle forze dell’ordine per attività di caporalato. L’indagine ha portato alla confisca di 650mila euro, ritenuti proventi dell’attività illecita.

L’uomo era già stato arrestato in passato per aver promosso e organizzato attività di intermediazione illecita, agendo come intermediario tra imprenditori agricoli della zona e lavoratori, ai quali forniva occupazione a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Indagini patrimoniali e accertamenti

Gli investigatori della Divisione anticrimine hanno condotto una dettagliata indagine patrimoniale sull’uomo, accertando una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e le spese sostenute. Questo squilibrio ha portato all’esecuzione del sequestro dei beni, considerati frutto dell’attività di caporalato.

IPA