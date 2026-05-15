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È scattata una denuncia per porto abusivo di armi e lesioni personali aggravate dopo una violenta lite avvenuta nei pressi di un bar in viale IV Novembre. Una donna di 40 anni è stata identificata come presunta responsabile, dopo che un accordo per l’acquisto e il consumo di sostanze stupefacenti è degenerato in un’aggressione armata. I fatti sono stati registrati l’11 maggio scorso a Reggio Emilia, dove i Carabinieri sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato quando una donna di 40 anni, insieme ad altre due persone, si è incontrata nei pressi di un bar in viale IV Novembre per discutere l’acquisto e il consumo comune di sostanze stupefacenti. La situazione è rapidamente degenerata a causa di un acceso diverbio per motivi economici legati al pagamento della droga.

Secondo la ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, durante la lite la donna avrebbe estratto un grosso coltello artigianale, lungo 37 cm di cui 30 cm di sola lama, minacciando i suoi stessi compagni. Nel corso dell’aggressione, due persone sono rimaste ferite in modo lieve: una donna di 47 anni ha riportato una lesione al polso, mentre un uomo di 34 anni è stato ferito al palmo della mano.

L’intervento dei Carabinieri

La situazione è stata segnalata al 112 da alcuni presenti che hanno assistito alla scena. Due equipaggi della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia sono giunti immediatamente sul posto, riuscendo a individuare e identificare le persone coinvolte. I militari hanno recuperato l’arma utilizzata nell’aggressione, mentre i feriti hanno rifiutato il trasporto in ospedale offerto dal personale sanitario.

Le indagini e la denuncia

Grazie alle testimonianze raccolte e agli accertamenti svolti sul luogo dell’accaduto, i Carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti e identificato la presunta autrice dell’aggressione. La donna di 40 anni è stata accompagnata in caserma e, al termine delle formalità di rito, denunciata alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con le accuse di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro dell’arma bianca illecitamente detenuta.

IPA