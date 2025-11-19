Reggio Emilia, fermato lo spacciatore di crack in viale IV Novembre: beccato mentre vende la droga
Un 25enne nigeriano è stato arrestato dai Carabinieri a Reggio Emilia per spaccio di crack nei pressi della stazione ferroviaria.
Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ieri pomeriggio, 18 novembre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia. Un giovane cittadino nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato mentre cedeva una dose di crack a un uomo italiano. L’intervento è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.
Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo è scattato poco prima delle 17:00 di ieri in Viale IV Novembre, una delle arterie principali di Reggio Emilia situata nei pressi della storica stazione ferroviaria. I militari, impegnati in un servizio in abiti civili mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un giovane nigeriano, di 25 anni, mentre cedeva una dose di crack a un cittadino italiano di 38 anni.
L’arresto e il sequestro
Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare il presunto pusher subito dopo la cessione della sostanza. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nelle sue disponibilità 15 euro, appena ricevuti in cambio della dose, e oltre 3 grammi di crack già suddivisi e pronti per essere smerciati. Il materiale è stato immediatamente sequestrato come prova dell’attività di spaccio.
Le accuse e la posizione dell’arrestato
Per questi motivi, il giovane nigeriano è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il venticinquenne è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.
Le indagini proseguono
Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli inquirenti continueranno gli approfondimenti investigativi per valutare ogni aspetto della vicenda e determinare le responsabilità dell’arrestato. L’obiettivo è quello di chiarire eventuali ulteriori coinvolgimenti e ricostruire con precisione la rete di spaccio attiva nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.