Un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti ieri pomeriggio, 18 novembre, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia. Un giovane cittadino nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato mentre cedeva una dose di crack a un uomo italiano. L’intervento è avvenuto durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio nei pressi della stazione ferroviaria cittadina.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il controllo è scattato poco prima delle 17:00 di ieri in Viale IV Novembre, una delle arterie principali di Reggio Emilia situata nei pressi della storica stazione ferroviaria. I militari, impegnati in un servizio in abiti civili mirato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un giovane nigeriano, di 25 anni, mentre cedeva una dose di crack a un cittadino italiano di 38 anni.

L’arresto e il sequestro

Il tempestivo intervento dei Carabinieri ha permesso di bloccare il presunto pusher subito dopo la cessione della sostanza. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto nelle sue disponibilità 15 euro, appena ricevuti in cambio della dose, e oltre 3 grammi di crack già suddivisi e pronti per essere smerciati. Il materiale è stato immediatamente sequestrato come prova dell’attività di spaccio.

Le accuse e la posizione dell’arrestato

Per questi motivi, il giovane nigeriano è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il venticinquenne è stato ristretto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, dovrà ora rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Gli inquirenti continueranno gli approfondimenti investigativi per valutare ogni aspetto della vicenda e determinare le responsabilità dell’arrestato. L’obiettivo è quello di chiarire eventuali ulteriori coinvolgimenti e ricostruire con precisione la rete di spaccio attiva nella zona della stazione ferroviaria di Reggio Emilia.

IPA