Reggio Emilia, investito in monopattino da un autobus: "Era al suo primo giorno di lavoro"

Un 21enne di origine pachistana, residente a Reggio Emilia con la famiglia, è morto dopo essere stato investito, a bordo di un monopattino elettrico da un autobus. L’incidente è avvenuto il 29 aprile, quando il giovane era al suo primo giorno di lavoro. “Finalmente, dopo due anni di lavori precari, aveva un contratto regolare, era felicissimo per questo”, ha raccontato un cugino della vittima.

Il primo giorno di lavoro in Italia

Il 21enne, con il padre e i due fratelli, di 23 e 26 anni già in Italia, aveva ottenuto il permesso di soggiorno grazie al ricongiungimento familiare.

Come spiega La Gazzetta di Reggio, era arrivato in Italia due anni fa e il giorno del tragico incidente con il monopattino elettrico era il suo primo giorno di lavoro.

Il luogo dell’incidente, in via Turri a Reggio Emilia

Proprio il giorno del tragico incidente, il 21enne avrebbe dovuto iniziare a lavorare in una autofficina gestita da connazionali. “Era contentissimo”, ha raccontato ancora il cugino.

Il padre aveva comprato casa

“In famiglia insistevamo sul fatto che dovesse prendere la patente per l’auto. E ora che aveva trovato lavoro aveva cancellato TikTok e altri social per non perdere tempo: voleva concentrarsi e conseguire la patente. Per lui era un nuovo inizio. Purtroppo il destino ha voluto diversamente”, ha detto ancora il cugino.

Il padre del 21enne aveva comprato casa e aveva avviato le pratiche per portare a Reggio Emilia il resto della famiglia.

Il cugino: “Una fatalità, nessuna vendetta”

“Quando abbiamo saputo dell’accaduto, non riuscivamo a credere che non ci fosse più: siamo rimasti scioccati“, ha aggiunto il cugino.

Parlando dell’incidente, il ragazzo ha poi concluso: “Ci siamo rivolti a un avvocato, ma non incolpiamo nessuno: l’autista non l’ha fatto apposta. Non abbiamo desiderio di vendetta. È stata una tragica fatalità“.