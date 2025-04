Reggio Emilia, minaccia un tiktoker da casa: 45enne torna in carcere per video intimidatori sui social

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 45 anni è stato nuovamente incarcerato a Reggio Emilia per aver utilizzato TikTok e altre piattaforme social per minacciare un TikToker milanese. L’uomo, già condannato a 8 anni di reclusione per il pestaggio di un anziano, era agli arresti domiciliari.

Le minacce sui social

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il 45enne campano, già noto alle forze dell’ordine per reati di lesioni personali gravi, resistenza a pubblico ufficiale, e tentata turbativa d’asta ed estorsione, ha minacciato un TikToker milanese. Quest’ultimo aveva trattato e condannato la vicenda del pestaggio in un video live sulla sua pagina di TikTok.

La reazione della Procura

La Procura di Reggio Emilia, dopo aver ricevuto una segnalazione anonima, ha avviato un’indagine che ha portato all’identificazione della vittima. Le minacce includevano immagini della faccia del 45enne in una bara e fotografie del campanello di casa del TikToker, accompagnate da minacce esplicite.

Aggravamento della misura cautelare

Gli esiti delle indagini, delegate dalla Procura reggiana e confluite alla Procura Generale di Bologna, hanno portato la Corte d’Appello di Bologna a richiedere e ottenere l’aggravamento della misura cautelare. Il 45enne è stato trasferito dalla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico alla custodia cautelare in carcere. Le indagini preliminari proseguiranno per ulteriori approfondimenti investigativi.

Fonte foto: IPA