Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre uomini sono stati arrestati per un furto avvenuto in un parcheggio di supermercato a Reggio Emilia: la Polizia li ha bloccati dopo un inseguimento in auto e a piedi. L’episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle ore 11.00, nei pressi di via Guastalla, dove una donna è stata derubata della propria borsa. Gli agenti sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare la refurtiva e a fermare i responsabili, che ora sono sottoposti a misure cautelari.

La segnalazione e l’intervento immediato della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, è stata avvicinata da un uomo nei pressi del parcheggio di un supermercato situato in via Guastalla. L’uomo ha riferito agli agenti che poco prima una signora era stata vittima di un furto: la sua borsa, lasciata sul sedile dell’auto, era stata sottratta da tre uomini che si erano poi dati alla fuga a bordo di un veicolo.

L’inseguimento e il recupero della refurtiva

Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno avviato immediatamente le ricerche dell’autovettura indicata. Il veicolo sospetto è stato individuato in via dell’Industria. Alla vista della Polizia, il conducente ha tentato di sottrarsi al controllo accelerando bruscamente e compiendo manovre pericolose, nel tentativo di eludere gli agenti. Durante la fuga, i tre uomini hanno lanciato dal finestrino un cellulare, che è stato successivamente recuperato dagli agenti e riconosciuto come provento del furto.

L’inseguimento si è protratto fino all’altezza della SS486, dove i fuggitivi hanno abbandonato il veicolo per proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti.

Il supporto dell’Ufficio Anticrimine e la cattura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento di una seconda pattuglia dell’Ufficio Anticrimine si è rivelato determinante. Gli agenti sono riusciti a raggiungere i tre uomini nelle campagne adiacenti l’autostrada, bloccandoli e impedendo loro di far perdere le proprie tracce.

Il ritrovamento della borsa e degli oggetti rubati

Durante la perquisizione, nella disponibilità dei fermati sono stati rinvenuti la borsa sottratta alla signora nel parcheggio del supermercato, contenente documenti, denaro ed effetti personali. Oltre a questi oggetti, gli agenti hanno trovato anche alcune carte di pagamento prive di intestazione, che sono state sottoposte a sequestro per ulteriori accertamenti.

Le decisioni del Giudice e le misure cautelari

All’esito dell’udienza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto dei tre uomini. Per il 41enne, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Reggio Emilia, mentre per gli altri due indagati è stato stabilito l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Ulteriori accertamenti e possibili misure di prevenzione

La posizione dei tre uomini è ora al vaglio della Divisione Anticrimine, che sta valutando l’adozione di ulteriori misure di prevenzione idonee a impedire il ripetersi di simili episodi. L’operazione ha permesso non solo di assicurare alla giustizia i presunti responsabili del furto, ma anche di restituire alla vittima i beni sottratti.

IPA