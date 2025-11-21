Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini si sono finti operatori sanitari e hanno messo a segno una truffa ai danni di una anziana il 20 novembre a Reggiolo. I malviventi sono riusciti a introdursi nell’abitazione della vittima con la scusa di una visita domiciliare, per poi impossessarsi di preziosi oggetti personali. L’episodio ha rilanciato l’allarme delle forze dell’ordine, che hanno ricordato le regole della campagna “Non aprite quella porta” per prevenire simili raggiri.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata del 20 novembre a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Due individui, spacciandosi per operatori sanitari, hanno suonato al citofono di una donna di 81 anni e sono riusciti a farsi aprire la porta con la scusa di una presunta visita medica a domicilio.

Il modus operandi dei truffatori

I due uomini, presentandosi come personale sanitario, hanno convinto l’anziana a farli entrare in casa. Una volta all’interno, hanno approfittato della situazione per mettere in atto una truffa con artifizi e raggiri, riuscendo a sottrarre due collanine in oro di grande valore affettivo, custodite su un mobile della cucina. Dopo il furto, i malviventi si sono dati immediatamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

La reazione della vittima e l’intervento dei Carabinieri

L’anziana, ancora scossa per quanto accaduto, ha subito contattato la figlia per raccontare l’episodio. La figlia, a sua volta, ha dato l’allarme chiamando il 112. I Carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi di legge e avviare le indagini. È stata immediatamente organizzata una vera e propria caccia ai due autori della truffa, ma al momento non si è ancora arrivati all’identificazione dei responsabili.

Il danno subito e le indagini in corso

Il danno economico subito dalla vittima è ancora in corso di quantificazione, ma ciò che pesa maggiormente è il valore affettivo degli oggetti sottratti. Le indagini proseguono senza sosta, con i Carabinieri impegnati a raccogliere ogni elemento utile per risalire ai responsabili della truffa e restituire quanto sottratto all’anziana.

