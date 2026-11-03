Regime forfettario 2027, le novità dal limite alzato a 100 mila euro ai 35 mila euro da lavoro dipendente

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il regime forfettario si prepara a cambiare a partire dal 2027. È previsto l’innalzamento da 85 mila a 100 mila euro del limite di ricavi e compensi per applicare la tassazione agevolata. Il disegno di legge di Bilancio introduce inoltre una soglia di uscita immediata di 115 mila euro e conferma a 35 mila euro il tetto dei redditi da lavoro dipendente compatibili con il regime. La novità più importante per le partite Iva riguarda però la distinzione tra imposte sui redditi e Iva. Chi supera gli 85mila euro potrebbe continuare a pagare l’imposta sostitutiva del forfettario, perdendo però l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto.

Cosa cambia per il regime forfettario

Le misure, non ancora definitive, sono contenute nell’Articolo 9 della Manovra 2027, approvata dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre e trasmessa al Parlamento. La Legge di Bilancio punta ad ampliare la platea dei professionisti e dei piccoli imprenditori che possono usufruire del regime agevolato.

Attualmente il limite ordinario è di 85mila euro di ricavi o compensi annui. Superandolo, senza oltrepassare i 100mila euro, si perde il diritto al forfettario dall’anno successivo. Con la nuova disciplina, la soglia ordinaria salirebbe a 100mila euro ai fini delle imposte sui redditi. L’aumento permetterebbe di mantenere l’imposta sostitutiva del 15%, oppure del 5% per le nuove attività che rispettano i requisiti previsti dalla legge.

La percentuale non si applica direttamente all’intero fatturato, ma al reddito determinato attraverso il coefficiente di redditività associato all’attività esercitata, tenendo conto delle deduzioni ammesse.

Partite Iva, quando scatta l’uscita dal forfettario

Il disegno di legge modifica anche le regole sulla fuoriuscita immediata dal regime, introducendo due limiti differenti. Ai fini delle imposte sui redditi, il forfettario cesserebbe nello stesso anno quando i ricavi o compensi percepiti superano 115mila euro. Per l’Iva, invece, la soglia di cessazione immediata sarebbe fissata a 100mila euro.

La differenza è rilevante soprattutto per chi si trova nella fascia intermedia. Un professionista che incassa 105 mila euro, ad esempio, supererebbe il limite previsto per l’Iva, ma non quello che determina l’uscita immediata dalla tassazione sostitutiva. Restano da chiarire alcuni aspetti operativi, in particolare il coordinamento degli adempimenti fiscali quando vengono superate soglie diverse nel corso dello stesso anno.

Forfettario 2027 e Iva, cosa succede oltre 85mila euro

L’innalzamento a 100 mila euro non comporterebbe automaticamente l’estensione dell’esenzione Iva fino allo stesso importo. La normativa europea prevede infatti una soglia di 85mila euro per il regime nazionale di franchigia Iva delle piccole imprese. Per aumentarla è necessaria un’autorizzazione dell’Unione europea.

In attesa del via libera, la Manovra prospetta dunque un sistema nel quale i contribuenti con ricavi compresi tra 85 mila e 100 mila euro potrebbero mantenere il forfettario per le imposte dirette, ma essere soggetti agli obblighi Iva ordinari. Per questa fascia di partite Iva, l’agevolazione fiscale cosìnon coinciderebbe più necessariamente con tutte le semplificazioni amministrative attuali.

Regime forfettario e lavoro dipendente

Un’altra modifica riguarda chi possiede una partita Iva e percepisce anche redditi da lavoro dipendente o assimilati, comprese le pensioni. L’Articolo 9 comma 3 del disegno di legge conferma per il 2027 il limite di 35 mila euro, già previsto per il 2025 e il 2026. Senza questa proroga, la soglia ordinaria tornerebbe a 30mila euro.

Il limite si applica ai redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, fatte salve le eccezioni previste per i rapporti cessati. Resta prevista l’eccezione per i rapporti di lavoro cessati, secondo le condizioni stabilite dalla normativa. Il limite di 35 mila euro non è inoltre una soglia di fatturato: riguarda esclusivamente i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Quando entrano in vigore le nuove soglie

Se il testo sarà approvato senza modifiche, i principali limiti saranno:

85 mila euro : soglia ordinaria per l’esonero Iva, in attesa di un’autorizzazione europea

: soglia ordinaria per l’esonero Iva, in attesa di un’autorizzazione europea 100 mila euro : limite ordinario per accedere o restare nel forfettario ai fini delle imposte sui redditi e soglia oltre la quale scatta la cessazione immediata del regime ai fini Iva

: limite ordinario per accedere o restare nel forfettario ai fini delle imposte sui redditi e soglia oltre la quale scatta la cessazione immediata del regime ai fini Iva 115 mila euro : soglia di superamento che comporta l’uscita immediata ai fini delle imposte sui redditi

: soglia di superamento che comporta l’uscita immediata ai fini delle imposte sui redditi 35 mila euro: limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati per il 2027

Secondo la relazione tecnica alla Manovra, l’ampliamento della flat tax potrebbe interessare circa 41mila contribuenti. Il provvedimento deve però completare l’esame parlamentare ed essere approvato entro il 31 dicembre 2026. Fino alla pubblicazione della legge definitiva, soglie e modalità applicative sono ovviamente suscettibili di ulteriori aggiustamenti.