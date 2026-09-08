Regina Baresi ricoverata in ospedale, la "febbre a 39,5 che non scende" e il messaggio al compagno

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

L’ex calciatrice e opinionista sportiva Regina Baresi è stata ricoverata in ospedale, al San Raffaele di Milano, a causa di un’infezione renale che le aveva causato un grave malessere e una febbre molto alta e difficile da trattare con i normali antipiretici. Baresi ha comunicato quanto accaduto in un post sul proprio profilo Instagram, in cui ha ringraziato il compagno per il supporto in questo periodo di malattia.

Regina Baresi ricoverata in ospedale

Regina Baresi, ex calciatrice dell’Inter e ora opinionista sportiva televisiva, è stata ricoverata all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un’infezione renale piuttosto grave.

A rendere nota la malattia è stata la stessa ex calciatrice, per anni attaccante dell’Inter, con un post sul proprio profilo Instagram.

ANSA

Baresi, nella descrizione del post, parla di una “febbre a 39,5 che non vuole scendere“, sintomo di un’infezione importante.

Il ringraziamento al compagno

Il post è però dedicato quasi interamente al compagno, che l’ha supportata durante tutto il periodo del ricovero in ospedale a causa dell’infezione renale. Baresi ha scritto:

La doccia fatta ogni sera qui, i vestiti di cambio in un borsone, pranzo e cena senza grandi richieste, ma eri qui, ogni volta tornavi e questa è stata la dimostrazione più grande che potesse riempirmi il cuore. Forse ti può interessare Funerali Franco Baresi, il rito si terrà a Milano martedì 4 agosto nella basilica di Sant'Ambrogio I funerali di Franco Baresi, morto il 31 luglio, si svolgeranno martedì 4 agosto alle 11:00 nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano

“Sei la mia cura. Ti ringrazierò per sempre. Presto torniamo a casa insieme” ha poi concluso l’ex calciatrice.

Chi è Regina Baresi

Regina Baresi è stata una delle bandiere dell’Inter femminile prima che la squadra venisse incorporata interamente all’interno della società che controlla anche quella maschile.

Di ruolo attaccante, con la maglia nerazzurra ha accumulato più di 250 presenze e 120 gol e ha accompagnato la squadra dal dilettantismo al professionismo e, nel 2019, dalla Serie B alla Serie A.

La sua carriera sportiva si è conclusa ufficialmente nel 2021, ma già dal 2019 aveva iniziato a lavorare come opinionista sportiva durante le telecronache dei Mondiali di calcio femminile del 2019, sulla Rai.

Ha poi lavorato a Mediaset e a DAZN, proseguendo la sua carriera in televisione. È figlia di Giuseppe Baresi, anche lui calciatore, e nipote di Franco, bandiera del Milan e considerato uno dei difensori più forti di sempre, deceduto lo scorso 31 luglio.