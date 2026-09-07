Regina Margherita di Danimarca ricoverata in ospedale a Copenaghen dopo un malore, terza volta in pochi mesi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La Regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata al Rigshospitalet di Copenaghen in seguito a un malore provocato da un versamento ematico all’anca e da una lieve disidratazione. Per l’ex monarca 86enne si tratta del terzo ricovero nel corso del 2026, un imprevisto di salute che la costringerà a rimanere in ospedale per una settimana, impedendole di presenziare ai funerali di Re Harald V di Norvegia.

Ricoverata la Regina Margherita di Danimarca

La regina Margherita di Danimarca è stata ricoverata d’urgenza presso il Rigshospitalet di Copenaghen dopo aver accusato un malore.

La Casa Reale danese ha comunicato che gli accertamenti medici hanno evidenziato un nuovo versamento ematico nella zona dell’anca, accompagnato da un lieve stato di disidratazione. Nonostante la situazione, le fonti ufficiali di palazzo hanno rassicurato il pubblico precisando che la sovrana 86enne è “di buon umore e, date le circostanze, sta bene”.

ANSA

I medici hanno comunque disposto la permanenza in ospedale per l’intera settimana per proseguire le terapie e il monitoraggio. A causa del ricovero, Margherita non potrà recarsi a Oslo mercoledì 9 settembre per partecipare alle esequie del re norvegese Harald V.

I precedenti clinici della monarca

Quello attuale rappresenta il terzo ricovero ospedaliero per l’ex regnante dall’inizio dell’anno, a conferma di un quadro di salute abbastanza delicato.

Lo scorso 14 maggio la regina era stata trattata d’urgenza nello stesso istituto per un attacco cardiaco, risolto con un intervento di angioplastica coronarica.

Successivamente, il 25 maggio, era stata nuovamente ricoverata per trattare un importante stravaso ematico all’anca derivante dalle conseguenze di una caduta avvenuta nel settembre 2024 nel castello di Fredensborg. I recenti problemi vascolari e articolari continuano a richiedere un’attenzione costante da parte dell’équipe medica che la segue.

Dalle dimissioni dal trono al ruolo pubblico con re Federico X

Margherita ha lasciato il trono il 14 gennaio 2024, dopo 52 anni di regno, trasferendo le funzioni al primogenito Federico X e alla regina consorte Mary.

La decisione dell’abdicazione era maturata a seguito di un complesso intervento chirurgico alla schiena subito nel 2023, che aveva spinto la sovrana a riflettere sull’opportunità di cedere la corona alla nuova generazione.

Nonostante il ritiro dal ruolo di capo di Stato, la monarca ha continuato a mantenere un’elevata popolarità nel Paese e a presenziare a selezioni di impegni ufficiali e patrocini culturali, rimanendo una figura di riferimento centrale per la società danese.