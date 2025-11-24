Regione Campania querela Report per il servizio sulle liste d'attesa nella sanità a elezioni in corso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

La Regione Campania ufficializza, in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, la querela per diffamazione nei confronti della trasmissione Report. La puntata “Miracolo Italiano” del 23 novembre 2025 attaccava la sanità campana, nel dettaglio ricostruiva il sistema delle liste d’attesa creando un presunto meccanismo per il quale, secondo i dati, risulterebbe falsamente virtuosa.

Il comunicato della Regione Campania

Lunedì 25 novembre è stato pubblicato il comunicato stampa della Regione Campania che annuncia la querela alla trasmissione Report condotta da Sigfrido Ranucci.

“Come annunciato, è stato dato mandato all’Ufficio legale della Regione di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3 “Report”, per il Siamo di fronte a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata”.

ANSA Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alla presentazione dei dati sulle Liste d’attesa della sanità campana

Nello stesso messaggio viene sottolineato anche un precedente con il programma Rai “Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”.

La querela arriva dopo che lo stesso presidente uscente della Regione, Vincenzo De Luca, la aveva preannunciato venerdì 21 novembre, nella sua informativa settimanale su Facebook.

Come riporta Fanpage, aveva dichiarato: “Ci prepariamo serenamente da buoni samaritani ad una prossima querela per diffamazione. Non si sente il dovere di andare a parlare con i protagonisti, si compie un atto di cialtroneria, vuol dire che si vogliono costruire notizie false quando si annuncia che si fa un servizio clamoroso sulle liste di attesa senza aver mai parlato con la Regione Campania e dirigenti che se ne occupano, vuol dire che si è cialtroni”.

Cosa ha detto Report sulla Regione Campania

Nella puntata Miracolo Italiano del 23 novembre 2025, Report aveva attaccato il sistema sanitario in Campania.

La trasmissione ha rilevato che l’89,2% delle visite è catalogato come “Programmabile”, cioè fissabile a 120 giorni, quasi il doppio della media nazionale del 45,7%.

Secondo l’inchiesta del programma di Sigfrido Ranucci, si tratta di un meccanismo che permetterebbe alla regione di risultare virtuosa quando in realtà non sarebbe così.

In questo modo si sposterebbero, secondo il reportage, prestazioni urgenti, brevi o differibili che in realtà dovrebbero essere effettuate entro 30 giorni.

I precedenti tra Vincenzo De Luca e Sigfrido Ranucci

Come ricordato dal comunicato della Regione Campania, non si tratta della prima querela nei confronti di Report da parte di Vincenzo De Luca.

Nel 2020 un’altra inchiesta del programma ha trattato lo scioglimento dell’Asl Napoli 1 Centro per presunte infiltrazioni di camorra.

Nonostante la rettifica da parte di Report, Vincenzo De Luca aveva ugualmente deciso di effettuare una doppia denuncia.

“Andremo sul piano penale ma anche sul piano civile, cioè del risarcimento”, aveva dichiarato il governatore uscente della Regione Campania.

Sigfrido Ranucci, inoltre, aveva dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera, ironizzando, di essere parente alla lontana di Vincenzo De Luca.