Registro elettronico a scuola manomesso per modificare voti a Reggio Emilia, supplente e prof indagate

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Due insegnanti di un istituto superiore di Reggio Emilia sono indagate per falso in atto pubblico dopo aver modificato i voti sul registro elettronico, ritoccandoli in gran parte al ribasso. L’indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura locale, è scattata in seguito all’esposto di un collega di sostegno. I fatti risalgono al 2023, quando la docente titolare e la sua supplente avrebbero manipolato le valutazioni di una verifica.

La manomissione del registro elettronico

La vicenda giudiziaria coinvolge una docente di ruolo di 39 anni e una supplente di 49, entrambe residenti a Reggio Emilia. Secondo quanto ricostruito dai militari e riportato dalla stampa locale, la supplente avrebbe somministrato alla classe un test a risposta multipla predisposto dalla titolare, allora assente per malattia.

Dopo l’inserimento dei voti, la docente di ruolo, rientrata in servizio, avrebbe contestato le valutazioni della collega chiedendone la cancellazione.

Successivamente, i voti sarebbero stati reinseriti subendo variazioni: per un’alunna il voto è passato da 6 a 3+, mentre un altro studente è passato 10 a un 6. Una valutazione così negativa da comportare la bocciatura, secondo un docente di sostegno citato da Repubblica.

L’esposto in Procura

A far emergere il presunto falso in atto pubblico è stata la denuncia di un insegnante di sostegno dell’istituto, che ha segnalato le anomalie riscontrate nelle valutazioni degli studenti.

L’esposto ha dato il via agli accertamenti dei Carabinieri, che hanno analizzato i log del registro elettronico per verificare gli accessi e le modifiche effettuate sui voti.

Le due professoresse devono ora rispondere dell‘accusa di concorso in falso.

Denunce ai docenti

Il caso emiliano è solo l’ultimo dei casi che coinvolge il personale scolastico. Secondo il rapporto sui “Presunti Maltrattamenti a Scuola” (PMS) curato da Vittorio Lodolo D’Oria, tra il 2014 e il 2025 sono stati 500 i docenti italiani portati davanti ai giudici, con un tasso di condanna del 68% in primo grado.

Il rapporto evidenzia come l’88% delle denunce provenga dai genitori, facendo segnare numeri da “professione ad alto rischio giudiziario”.

Rispetto ad altri Paesi, dove il problema principale è spesso la violenza degli alunni verso i docenti, l’Italia registra invece un uso massiccio denunce contro i docenti.