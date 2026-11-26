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Cresce l’allerta guerra nel Regno Unito tanto che il governo ha provveduto a contattare attraverso delle lettere circa 100mila riservisti. L’intento è stato quello di appurare la loro eventuale disponibilità a tornare a lavorare per l’esercito e, in caso positivo, di tenersi pronti a essere richiamati.

Il Regno Unito richiama i riservisti

A essere stati contattati sono stati gli ex militari del Paese, quelli che fanno parte della cosiddetta “Riserva strategica”.

Il ministero britannico della Difesa ha voluto sondare la loro ipotetica disponibilità e ha aggiornato i loro contatti, facendo un briefing sulle loro specializzazioni, in vista della crescente minaccia ambientale e dei tanti focolai di guerra in giro per il mondo.

Lettere in vista della guerra

Secondo il Telegraph, nelle ultime settimane sarebbero state inviate circa 100mila lettere ad altrettanti riservisti. In esse, il Ministero della Difesa li aggiornava sugli ultimi sviluppi e li invitava a prepararsi a essere, eventualmente, richiamati in caso di guerra.

Le lettere sono state inviate a tutti i rami delle forze armate del Regno Unito e sono servite anche ad aggiornare i recapiti dei riserviti, le loro attuali occupazioni e le loro competenze. Inoltre, è stato offerto loro l’opportunità di partecipare ad addestramenti ed esercitazioni di alto livello.

Come detto, i riserviti fanno parte della Riserva Strategica, una linea di difesa fondamentale del Regno Unito in tempo di guerra. Qualora dovessero essere richiamati, i soldati agirebbero come supporto alle forze regolari e ai riservisti regolari.

La conferma del ministro della Difesa

A dare conferma delle voci circolate sui media, è stato lo stesso ministro della Difesa, Wes Streeting, che ha parlato alla BBC.

“Tutto questo significa che, se servissero per un disastro nazionale o per un conflitto più serio in qualunque posto, saremmo più preparati e sapremmo chi chiamare. Voglio che il Paese sia pronto, non in allarme”, ha detto Streeting.

Quindi, facendo cenno alla delicata situazione politica in Europa e non, il ministro britannico ha aggiunto: “Non si può non essere preoccupati dalla situazione in Europa e dal crescere negli ultimi anni di una minaccia ambientale. Mi riferisco all’incidente molto serio di venerdì scorso (l’incursione di missili russi nello spazio aereo polacco, ndr). Ma anche alla situazione iraniana e al terrorismo di Stato russo in tutta Europa. Di fronte a questo ambiente minaccioso, il governo deve essere pronto. È così che non ci si ritrova in guerra”.