Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina, Netanyahu replica: “Premio al terrorismo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Con un video su X, il Premier del Regno Unito Keir Starmer ha formalizzato il riconoscimento dello Stato di Palestina. Anche Canada e Australia hanno ufficializzato tale riconoscimento, che Netanyahu ha già indicato come “un premio al terrorismo” che potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza di Israele.

Regno Unito: Keir Starmer formalizza il riconoscimento dello Stato di Palestina

Regno Unito, Canada e Australia hanno formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina.

Il riconoscimento è stato annunciato anche grazie a un video, condiviso sul social media X, nel quale il Primo Ministro britannico Keir Starmer formalizza il riconoscimento dello Stato palestinese da parte del Regno Unito.

All’interno del video, il Premier britannico auspica che questo passo possa condurre a “un futuro migliore”. Starmer ha sottolineato però che non si tratta di una ricompensa per Hamas.

“Hamas non potrà avere alcun futuro, alcun ruolo nel governo, alcun ruolo nella sicurezza. Abbiamo già prescritto e sanzionato Hamas, e andremo oltre”, ha sottolineato il Premier, che ha chiesto poi al governo israeliano la revoca delle restrizioni alla frontiera.

L’annuncio di Canada e Australia

Dopo il Regno Unito, anche Canada e Australia hanno annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha affidato l’annuncio a X, offrendo anche una “partnership nella costruzione della promessa di un futuro di pace per lo Stato di Palestina e lo Stato d’Israele”.

Sulla scia della decisione di UK e Canada, anche il Premier australiano Anthony Albanese ha confermato, anch’egli su X, che il Paese “riconosce le legittime e storiche aspirazioni del popolo palestinese a uno Stato proprio”.

La dura reazione di Netanyahu

Dopo gli annunci da parte di Regno Unito, Canada e Australia, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato Albanese di tradimento a Israele.

“La creazione di uno Stato palestinese metterebbe in pericolo la sopravvivenza di Israele”, aveva già preannunciato Netanyahu, che si prepara a discutere la sua posizione all’Assemblea Onu della prossima settimana.

“Dovremo combattere, sia all’Onu che in tutte le altre sedi, contro la falsa propaganda che ci viene rivolta e contro gli appelli a uno Stato palestinese, che metterebbe a rischio la nostra esistenza e rappresenterebbe un assurdo premio al terrorismo”, ha affermato il Primo Ministro israeliano.