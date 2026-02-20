Regolamento Fantasanremo 2026, come funziona e quali sono i bonus più assurdi dal gabbiano alla spalla

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Cresce l’attesa per l’inizio di Sanremo e, con essa, anche quella per la nuova edizione del Fantasanremo. Nel 2026, infatti, fantasy game basato sul Festival che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio si rinnova, con un nuovo regolamento e nuovi bonus e malus pronti a far divertire, e soprattutto intrattenere, milioni di persone. Una nuova stagione per il gioco che di anno in anno ha conquistato tutti e ha fatto avvicinare anche i più giovani alla visione di Sanremo, con la creazione di squadre virtuali composte dagli artisti in gara che serata dopo serata accumulano punti in base a ciò che succede sul palco.

Cos’è il Fantasanremo

L’edizione zero, per così dire, è del 2020 ma è dal 2022 che il fenomeno Fantasanremo è esploso del tutto. Si tratta di un fantasy game, stile Fantacalcio, in cui i partecipanti devono gestire squadre virtuali composte da 7 cantanti in gara a Sanremo.

Basato proprio sul Festival, infatti, il gioco permette a chi vuole cimentarsi nella sfida di creare la propria squadra con 100 crediti a disposizione, o per meglio dire “Baudi“.

ANSA

In onore del conduttore Pippo Baudo, ancor prima della scomparsa dell’agosto 2025, i “Baudi” sono la moneta virtuale del gioco che permettono di acquistare i cantanti per creare la propria formazione.

Il regolamento del Fantasanremo 2026

Ma come si gioca al Fantasanremo? Nell’edizione 2026 sono rimaste alcune delle regole principali del gioco, altre sono cambiate o modificate.

Resta quella centrale per la creazione della formazione, con ogni giocatore che ha disposizione 100 Baudi per acquistare 7 artisti in gara a Sanremo 2026. Di questi 5 saranno titolari e 2 invece riserve, con uno dei titolari che dovrà anche essere nominato capitano.

Le squadre dovranno essere iscritte entro le 23:59 di lunedì 23 febbraio e sarà possibile modificare la formazione venerdì 27 e sabato 28 dalle 8 alle 20, sostituendo titolari e riserve e nominando un nuovo capitano.

Ogni sera vengono assegnati bonus e malus che concorrono al punteggio finale della squadra. I titolari fanno guadagnare o perdere punti alla squadra con i bonus e malus della serata (compresi quelli del DopoFestival) e i bonus e malus Extra, mentre le riserve fanno punteggio solo con bonus e malus extra. Il capitano riceverà il raddoppio dei 20 punti bonus relativi al piazzamento in top five delle prime quattro serate e i bonus e i malus relativi alla posizione nella classifica finale.

I bonus e malus del Fantasanremo

Per guadagnare, o perdere punti, come detto ci sono i bonus e malus. Si tratta di punteggi scelti “a tavolino” sulla base di ciò che accade sul palco dell’Ariston.

Ci sono, per esempio, i bonus serali come i 5 punti assegnati a chi indossa occhiali da sole o un cappello, ai 10 per chi indossa un abito con strascico, cambia outfit o suona uno strumento. Tra i più redditizi la standing ovation dell’orchestra, invasione di palco o l’esibizione ripetuta 3 volte per problemi tecnici (30 punti).

Ci sono i bonus ad personam, uno per ogni artista e dal valore di 10 punti. Tra questi:

Arisa consiglia antidolorifici a Carlo Conti;

consiglia antidolorifici a Carlo Conti; Eddie Brock indossa una maschera da Venom;

indossa una maschera da Venom; Foto di Chiello con la maglia di Chiellini (o viceversa);

con la maglia di Chiellini (o viceversa); Francesco Renga si prende cura di Angelo (se è Angelo dei Ricchi e Poveri il bonus raddoppia);

si prende cura di Angelo (se è Angelo dei Ricchi e Poveri il bonus raddoppia); Fulminacci canta sotto il temporale;

canta sotto il temporale; LDA & Aka 7even si presentano sul palco dell’Ariston con Stefano Scala;

si presentano sul palco dell’Ariston con Stefano Scala; Levante viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini;

viene presentata da Leonardo Pieraccioni o Massimo Ceccherini; Malika Ayane resistituisce uno spartito all’orchestra;

resistituisce uno spartito all’orchestra; Maria Antonietta “perde la testa”;

“perde la testa”; Patty Pravo fa girar le Bambole di Pezza;

fa girar le Bambole di Pezza; Samurai Jay indossa un kimono.

Il bonus personale che vale di più è quello per Tredici Pietro se si dovesse classificare tredicesimo, dal valore di 13 punti.

Ci sono però anche i malus, come le Citazioni non autorizzate (10 punti se l’artista menziona il Fantasanremo sul palco) o i problemi tecnici (-20 punti per cadute o problemi tecnici durante l’esibizione). Quelli più pesanti, -30 punti, arrivano in caso di caduta dalla scalinata, fischi dal pubblico o discorsi discriminatori. Estremi i -100 punti in caso di squalifica.

Esistono anche i bonus sponsorizzati, e tra questi ce ne sono alcuni particolari come il “selfie col gabbiano” del bonus Bancomat, dal valore di 20 punti, ma anche il bonus Nizoral Care di 10 punti per chi spolvera la propria spalla o quella del collega con cui duetta nella serata cover.

Cosa si vince

Vince chi, terminata l’ultima puntata del Festival di Sanremo, avrà totalizzato il maggior numero di punti.

Le iscrizioni possono essere effettuate, in maniera gratuita, tramite il sito ufficiale del Fantasanremo o attraverso l’app dedicata. Non c’è un premio in denaro, bensì la “gloria eterna”, ovvero il riconoscimento all’interno della comunità per aver costruito la squadra con il punteggio più alto.

Ci sono però le competizioni parallele, ovvero quelle nelle leghe “private” create da radio, testate giornalistiche o sponsor, in cui vengono offerti premi simbolici come gadget per chi si posiziona tra i primi posti della classifica finale.