Reinhold Messner accusato di non pagare l'affitto per il Museo nelle Nuvole a Cibiana, "ci deve 190mila euro"

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Reinhold Messner è al centro di un contenzioso con il Comune di Cibiana di Cadore per presunti mancati pagamenti legati al Museo nelle Nuvole sul Monte Rite. Il Comune reclama circa 190mila euro tra canoni di affitto e penali. La vicenda preoccupa il territorio anche per le possibili ricadute sul turismo dolomitico.

Il caso che coinvolge Reinhold Messner

Uno dei simboli culturali più noti delle Dolomiti è improvvisamente al centro di una delicata controversia: il nome è quello di Reinhold Messner, leggenda mondiale dell’alpinismo e fondatore del circuito internazionale Messner Mountain Museum.

Il nodo riguarda il “Museo nelle Nuvole“, struttura situata sul Monte Rite, nel territorio di Cibiana di Cadore, in provincia di Belluno, per cui il Comune reclama presunti canoni arretrati e penali accumulate negli anni.

ANSA

La richiesta del Comune di Cibiana

Secondo quanto emerso, il commissario prefettizio Antonio Russo, nominato dopo il commissariamento del Comune in seguito alle dimissioni del sindaco Sandro Gerardi, avrebbe inviato una richiesta formale di pagamento per circa 190mila euro.

Secondo il Comune, l’accordo di locazione prevedeva un canone annuo di 5mila euro. Tuttavia i versamenti si sarebbero interrotti intorno al 2014, facendo crescere progressivamente il debito contestato all’alpinista. La cifra totale comprenderebbe circa 140mila euro di sanzioni maturate nel tempo, che continuano ad aumentare di 100 euro al giorno.

Al momento Reinhold Messner non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche dirette sul contenzioso con il Comune di Cibiana relativo al Museo nelle Nuvole. Secondo quanto riportato da diverse testate, l’alpinista avrebbe scelto di affidare la gestione della vicenda al proprio avvocato di fiducia mentre si trova all’estero.

Cos’è il Museo nelle Nuvole

Il museo, conosciuto anche come Messner Mountain Museum Dolomites, sorge a 2181 metri di quota all’interno di un ex forte della Prima guerra mondiale, restaurato e trasformato in polo culturale dedicato alla montagna e all’alpinismo dolomitico.

La struttura venne inaugurata nel 2002 e rappresenta uno dei sei musei del circuito creato da Messner. Al suo interno sono custoditi reperti, fotografie, opere d’arte e documenti dedicati alla storia dell’esplorazione alpina, dai pionieri inglesi fino ai grandi alpinisti moderni.

Il museo chiuso e le preoccupazioni per il turismo

Al momento il Museo nelle Nuvole risulta chiuso per la pausa stagionale, ma la riapertura prevista per fine maggio è ora circondata dall’incertezza. La vicenda sta infatti alimentando forte preoccupazione nel territorio del Cadore, dove il museo rappresenta una delle principali attrazioni turistiche legate alle Dolomiti bellunesi.

La struttura richiama ogni anno visitatori italiani e stranieri grazie alla sua posizione panoramica sul Monte Rite, da cui si possono osservare alcune delle cime più celebri delle Dolomiti, tra cui Civetta, Marmolada, Pelmo, Antelao e Tofane.

Attorno al museo ruota inoltre un indotto turistico importante che coinvolge rifugi, servizi navetta, percorsi trekking e attività ricettive della zona. Per questo motivo il possibile protrarsi della chiusura viene visto come un rischio economico significativo per Cibiana e per l’intero territorio cadorino.