Reinhold Messner parla della rottura coi 4 figli dopo aver concesso parte dell'eredità, "mi hanno deluso"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Reinhold Messner, oggi 81 anni, parla con dispiacere del rapporto con i propri figli, incrinatosi irrimediabilmente. L’alpinista da record che ha scalato le vette più alte del mondo vede nell’eredità, di cui una parte è stata concessa in anticipo per sua stessa scelta, il motivo dell’allontamento. Ma i figli ribattono: “Non è assolutamente vero. È lui che si è allontanato da noi”.

L’eredità concessa in anticipo

Secondo le stime riportate da ANSA, il patrimonio di Reinhold Messner si aggira tra i 30 e i 37 milioni di euro.

Compiuti 75 anni, nel 2019, l’alpinista scelse di distribuire, ancora in vita, la propria eredità materiale ai figli e alla moglie.

ANSA

Si tratta di Làyla, 45 anni, nata dalla precedente relazione con Nena Holguín, Magdalena Maria (38), Gesar Simon (35) e Anna (25), figli dell’ex moglie. L’attuale moglie è Diane Schumacher, di 35 anni più giovane.

Da allora, raccontò Messner al Corriere qualche anno dopo, “la famiglia si è spezzata. La domanda su chi avesse ricevuto di più era in primo piano nelle discussioni”.

Il pentimento di Reinhold Messner

Ospite della trasmissione radiofonica austriaca Frühstück bei mir di Ö3, Reinhold Meissner è tornato sull’argomento, con immutato dispiacere: “Appena hanno avuto tutto, hanno cercato di escludere me e mia moglie”.

“Ero così ingenuo da pensare di donare mentro ero ancora vivo, – ha raccontato l’alpinista – affinché i migi figli imparassero quali fossero le loro responsabilità”.

Una scelta, che tuttavia, sembra essergli rivoltatasi contro: “Mi addolara che prendano il lavoro di una vita e dicano: ‘Il vecchio non è più capace di niente’”.

“Nullla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il mio lavoro e la mia competenza” aggiunge, eppure “sono stato messo da parte”.

La risposta dei figli

Alle parole di Reinhold Messner ha risposto Simon, uno dei quattro figli, con un’intervista sulla testata Bild.

L’erede nega le parole del padre: “Fa un male infinito perché semplicemente non è vero. Non è vero che l’abbiamo messo da parte”.

Simone rigetta la responsabilità sulle spalle del genitore: “È lui che si è allontanato da noi”. E conclude: “Mio padre mi manca ogni giorno”.