Un uomo di 29 anni, tifoso del Catanzaro, è destinatario di DASPO. Il soggetto è già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali e di polizia. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla necessità di prevenire ulteriori comportamenti pericolosi durante le manifestazioni sportive.

Daspo per un tifoso del Catanzaro

Il Questore di Catanzaro ha firmato nella giornata di ieri un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di un giovane di 29 anni.

L’uomo, tifoso della squadra locale, era già conosciuto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti penali e di polizia.

Le motivazioni alla base del DASPO

L’adozione del DASPO è stata preceduta da un’approfondita attività istruttoria che ha permesso di delineare il profilo di un soggetto abitualmente presente agli incontri sportivi e con una marcata propensione a delinquere.

Il tifoso era già stato destinatario di Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno dal marzo 2022 e del Divieto di Accesso alle Aree urbane da luglio 2025.

Inoltre nell’agosto scorso era stato arrestato dai militari dell’Arma della Stazione di Catanzaro Lido per resistenza a Pubblico Ufficiale e traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Gli altri episodi contestati

Un ulteriore episodio risale al novembre 2025, quando il giovane ha consentito l’ingresso nello stadio a una persona priva di regolare titolo facendola accedere fraudolentemente insieme a lui all’interno della struttura sportiva.

Questo comportamento ha aggravato ulteriormente la sua posizione agli occhi delle autorità.

Durata e ambito del divieto

Il provvedimento prevede che l’uomo, per la durata di un anno, non potrà accedere agli stadi dove si disputano incontri di calcio di tutte le Serie e Categorie, incluse quelle giovanili, che si svolgeranno su tutto il territorio italiano e negli altri stati dell’Unione Europea.

Il divieto si estende anche alle aree circostanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e agli aeroporti coinvolti nel transito, trasporto e sosta di persone che partecipano o assistono alle competizioni calcistiche.

Sanzioni in caso di violazione

Il destinatario del DASPO è stato informato che qualsiasi violazione del divieto comporterà sanzioni severe: la reclusione da uno a tre anni e una multa da 10.000 a 40.000 euro.

Si tratta di misure previste dalla normativa vigente per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante gli eventi sportivi.

