Remo Girone il Tano Cariddi de La Piovra morto improvvisamente a 76 anni, la carriera dell'artista
È morto Remo Girone, indimenticabile Tano Cariddi de La Piovra. La carriera tra teatro, cinema e Hollywood che lo ha reso un attore iconico
Addio a Remo Girone: l’attore indelebile nella memoria come Tano Cariddi de La Piovra è morto a 76 anni nella sua casa di Monaco. Nato ad Asmara, dopo anni di teatro conquistò cinema e tv lavorando con grandi registi. Dagli anni ’80 fino a Hollywood, ha regalato al pubblico personaggi intensi e memorabili.
Morto l’attore Remo Girone
Si è spento a 76 anni Remo Girone, celebre attore italiano che conquistò il grande pubblico grazie al ruolo di Tano Cariddi nella fiction La Piovra.
La notizia ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori. L’attore è morto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da tempo con la moglie, l’attrice Vittoria Zinny.
Remo Girone in una scena de “La Piovra 10”
Il successo con “La Piovra”
Nato nel 1948 ad Asmara, in Eritrea, Remo Girone si trasferì in Italia per studiare recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.
Dopo un lungo percorso teatrale, divenne noto al grande pubblico proprio con “La Piovra“, la saga televisiva che raccontava le infiltrazioni mafiose in Italia. Il suo personaggio, l’implacabile e carismatico Tano Cariddi, rimase scolpito nell’immaginario collettivo, facendolo diventare un volto familiare della tv italiana.
“La Piovra” è la più celebre e venduta fiction italiana, che ha rivoluzionato la narrazione sulla mafia mostrandone gli intrecci con politica e alta finanza.
Protagonista il commissario Corrado Cattani (interpretato da Michele Placido), un eroe tragico la cui lotta contro la criminalità organizzata si traduce in dolorose perdite personali.
La carriera di Remo Girone
La carriera di Remo Girone, tuttavia, non si ferma alla televisione. L’attore ha recitato in numerose produzioni cinematografiche, collaborando con registi del calibro di Ettore Scola e Peter Greenaway.
Negli ultimi anni aveva avuto successo anche a livello internazionale: nel 2019 recitò in “Le Mans ‘66 – La grande sfida” nel ruolo di Enzo Ferrari, accanto a Matt Damon e Christian Bale, e più recentemente comparve in The Equalizer 3 – Senza tregua, dividendo la scena con Denzel Washington.
Il teatro, però, rimase sempre il suo punto di riferimento, una scuola che considerava fondamentale per ogni attore. La sua carriera, durata oltre quarant’anni, gli valse numerosi riconoscimenti e l’affetto del pubblico, che lo apprezzava per la sua voce inconfondibile e per la capacità di dare vita a personaggi complessi e indimenticabili.
In aggiornamento