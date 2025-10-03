Remo Girone il Tano Cariddi de La Piovra morto improvvisamente a 76 anni, la carriera dell'artista

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Addio a Remo Girone: l’attore indelebile nella memoria come Tano Cariddi de La Piovra è morto a 76 anni nella sua casa di Monaco. Nato ad Asmara, dopo anni di teatro conquistò cinema e tv lavorando con grandi registi. Dagli anni ’80 fino a Hollywood, ha regalato al pubblico personaggi intensi e memorabili.

Morto l’attore Remo Girone

Si è spento a 76 anni Remo Girone, celebre attore italiano che conquistò il grande pubblico grazie al ruolo di Tano Cariddi nella fiction La Piovra.

La notizia ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori. L’attore è morto improvvisamente nella sua casa di Monaco, dove viveva da tempo con la moglie, l’attrice Vittoria Zinny.

Remo Girone in una scena de “La Piovra 10”

Il successo con “La Piovra”

Nato nel 1948 ad Asmara, in Eritrea, Remo Girone si trasferì in Italia per studiare recitazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”.

Dopo un lungo percorso teatrale, divenne noto al grande pubblico proprio con “La Piovra“, la saga televisiva che raccontava le infiltrazioni mafiose in Italia. Il suo personaggio, l’implacabile e carismatico Tano Cariddi, rimase scolpito nell’immaginario collettivo, facendolo diventare un volto familiare della tv italiana.

