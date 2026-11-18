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Il Consiglio dei ministri ha scelto Remo Morzenti Pellegrini per la presidenza dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione. La procedura è partita dodici giorni dopo il passo indietro di Trifone Altieri, l’ex deputato indicato dalla Lega. Morzenti Pellegrini è stato rettore dell’Università di Bergamo e oggi è vicepresidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Per la nomina manca ancora il passaggio in Parlamento.

Chi è Remo Morzenti Pellegrini

Remo Morzenti Pellegrini vanta un curriculum piuttosto ampio. Per esempio, è stato rettore dell’Università di Bergamo dal 2015 al 2021. Nello stesso ateneo oggi insegna Diritto amministrativo come professore ordinario. Viene da Clusone, nel bergamasco.

Al nuovo Codice dei contratti pubblici ha dedicato alcuni contributi. Gli appalti, su cui vigila l’Anac, sono tra i temi delle sue ricerche insieme alla semplificazione amministrativa.

Nel 2022 è diventato vicepresidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, che fa capo alla Presidenza del Consiglio e forma dirigenti e funzionari pubblici. Da marzo 2026 presiede anche la Fondazione della Conferenza dei rettori delle università italiane.

Il caso Altieri: perché la prima designazione è saltata dopo un giorno

Il 5 novembre il Consiglio dei ministri aveva avviato la procedura per nominare Altieri. Le opposizioni hanno scritto a Giorgia Meloni per chiederle di ritirare la designazione, sottolineando l’incompatibilità con il ruolo di responsabile del dipartimento Difesa che la Lega gli aveva assegnato nel settembre 2024.

Infatti, il decreto legislativo 150 del 2009 esclude dalla presidenza dell’Anac chi ha rivestito cariche in partiti politici nei tre anni precedenti la nomina. Fonti della Lega hanno replicato che Altieri non ha mai ricoperto quell’incarico, perché aveva comunicato subito la propria indisponibilità.

Il giorno dopo lo stesso Altieri aveva poi ritirato la propria disponibilità, spiegando in una nota di averlo fatto per “ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale”. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, aveva promesso un nuovo nome per il Consiglio dei ministri del 9 novembre, ma la decisione è slittata di nove giorni. Il nome di Morzenti Pellegrini sarebbe arrivato proprio da lui.

Nomina Anac: il parere dei due terzi delle commissioni e i tempi dell’iter

Lo stesso decreto legislativo 150 del 2009 prevede che il candidato ottenga il parere favorevole dei due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti. La maggioranza non ha da sola i numeri per raggiungere quella soglia, quindi serviranno anche i voti di una parte delle opposizioni. Sul nome, secondo quanto si apprende dall’ANSA, non ci sarebbe stato alcun confronto preventivo con le opposizioni. Dopo il parere il Consiglio dei ministri dovrà confermare la scelta e poi arriverà il decreto del presidente della Repubblica. Il mandato del presidente dura sei anni e non è rinnovabile.

Nel frattempo l’Autorità resta affidata a Giuseppe Busia, il cui mandato è scaduto. La legge prevede che rimanga in carica con i componenti del collegio, ma solo per l’ordinaria amministrazione e per gli atti indifferibili e urgenti. La proroga vale fino alla nomina dei successori e comunque non oltre 45 giorni dall’entrata in vigore.