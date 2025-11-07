Renato Brunetta presidente Cnel si alza lo stipendio a 310 mila euro, Renzi sbotta: "Danno i soldi ad amici"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il Cnel, guidato da Renato Brunetta, ha deliberato un aumento dei compensi dei vertici portando così lo stipendio del presidente a 311.000 euro l’anno, con provvedimento retroattivo che parte da agosto. Sebbene sia stato fatto tutto a norma di legge, la premier Meloni e il ministro dell’Economia Giorgetti hanno reagito con irritazione, ma senza condannare. Le opposizioni, invece, sono sul piede di guerra. Matteo Renzi, in particolare, ha accusato il Governo di dare “i soldi agli amici”.

Renzi contro il Governo Meloni

L’aumento dello stipendio di Renato Brunetta, presidente del Cnel, e dei vertici viene giustificato alla luce della sentenza della Corte costituzionale di luglio 2025 che ha dichiarato illegittimo il tetto dei 240.000 euro lordi alle retribuzioni pubbliche. Il tetto era stato voluto dalla Legge Madia, del Governo Renzi.

Il nuovo riferimento per il vertice del Cnel oggi è lo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione (311.658,53 euro). Il bilancio del Cnel per il 2025 passa così da 850.000 euro a 1,88 milioni di euro per le retribuzioni dei vertici. Gli adeguamenti tengono conto anche degli incrementi medi dei lavoratori pubblici calcolati dall’Istat.

“C’era una legge, la legge Madia, che diceva che i pensionati della pubblica amministrazione non dovevano più prendere soldi. Oggi glieli danno”, ha tuonato Renzi dagli studi di L’aria che tira su La7.

“Perché agli amici danno i soldi. Hanno dato più soldi al Csm. Hanno dato più soldi a tutte le istituzioni. Loro pagano tutti. Nel frattempo però cosa succede? Che non ci sono i soldi per i pensionati veri, non ci sono soldi per chi deve tornare dall’estero. L’Italia non mette i soldi su ciò che servirebbe”, ha rincarato Renzi.

Matteo Renzi, leader di Italia viva, è in prima fila nel condannare gli aumenti nel Cnel. Per tre motivi. Il primo, come detto, riguarda la Legge Madia emanata sotto il suo Governo, che poneva un tetto alle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Tale passaggio della normativa è però stato ritenuto incostituzionale. Secondo motivo: Matteo Renzi fece un referendum per abolire il Cnel. Referendum che, come è noto, fallì.

Terzo motivo: gli emolumenti sono un nervo scoperto per Renzi. Il leader di Iv da una parte denuncia come il Governo stia dando soldi per aumentare gli stipendi degli “amici”. Dall’altra parte, Giorgia Meloni ha preteso una norma che sembra pensata apposta per tagliare lo stipendio a Renzi. La norma vieta ai parlamentari di svolgere incarichi retribuiti in favore di soggetti pubblici o privati non aventi sede legale o operativa nell’Unione europea. Renzi, come è noto, ha incassato milioni con le sue conferenze in Arabia Saudita.

Ma fra la famiglia Brunetta e Renzi non scorre buon sangue: Tommasa Ottaviani Giovannoni, la moglie di Renato Brunetta, venne condannata per diffamazione e dovette risarcire il leader di Italia Viva con 20.000 euro.

Cos’è il Cnel

Il Cnel (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) è un organo di rilievo costituzionale previsto dall’articolo 99 della Costituzione italiana. Ha funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni con potere di iniziativa legislativa; ha facoltà di contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale.

Per anni quasi tutti i partiti hanno provato a eliminare il Cnel, senza riuscirci, considerandolo un ente inutile. A partire dal Governo Draghi il Cnel ha recuperato slancio, proponendo leggi e monitorando l’attuazione del Pnrr.

Chi è Renato Brunetta

Il veneziano Renato Brunetta ebbe umili origini: il papà era un venditore ambulante. Oggi è uno degli economisti che hanno segnato la politica recente. Nel suo cv ci sono anni da parlamentare di Forza Italia e da eurodeputato.

È noto soprattutto per la “Riforma Brunetta” che ha inciso sul funzionamento della pubblica amministrazione. Allora il diretto interessato era ministro della Pa nel Berlusconi IV. Nel mirino di Brunetta c’erano soprattutto quelli che definiva “fannulloni” e i meccanismi più ingessati della Pa. La riforma riscrisse la disciplina in merito alle assenze dei dipendenti pubblici, intervenne nella riforma dell’Aran e introdusse strumenti per valorizzare il merito.

In contrasto con le decisioni assunte da Forza Italia nel luglio 2022 nel corso della crisi del governo Draghi, Brunetta lasciò il partito e non si ricandidò.

Dall’aprile del 2023 Renato Brunetta è presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Brunetta fu fra i primi a criticare la presunta superiorità culturale della sinistra (che definiva “culturame”).