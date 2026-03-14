Renato Zero ricorda Enrica Bonaccorti e si commuove al concerto di Mantova, il toccante omaggio tra le lacrime

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Renato Zero si trovava a Mantova per una delle tappe del suo L’orazero tour. Per il cantante quello di venerdì 13 marzo 2026 è stato un concerto dal significato profondo, che ha scelto di dedicare all’amica Enrica Bonaccorti, morta il giorno prima a causa di un tumore al pancreas. Un’immagine sul ledwall ricordava la conduttrice scomparsa, cui Zero ha rivolto un commosso pensiero.

La dedica di Renato Zero

Ad aprire il concerto una grande foto di Enrica Bonaccorti, con la scritta “nel cuore, per sempre”. A conclusione dello spettacolo, un dolce discorso.

“Domani alle 15 Enrica torna alla casa del Padre. – ha detto Renato Zero – Avrebbe sicuramente apprezzato questa mia partecipazione stasera qui, perché era la sua volontà quella di condividere con me tutte le esperienze”.

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“Abbiamo fatto tanta strada insieme. – ha continuato il cantante – Io la ringrazio pubblicamente per essermi stata vicino, per avermi dato sempre coraggio e forza per andare avanti e credere in quello che facevo”.

Infine, un grazie al suo pubblico: “Grazie a voi, grazie di ricordarla, sempre. Grazie”.

L’amicizia con Enrica Bonaccorti

Renato Zero e Enrica Bonaccorti si conobbero ancora giovanissimi, quando non erano ancora famosi ma soltanto due giovani con il desiderio di farsi strada nel mondo dello spettacolo.

Il loro fu un rapporto intenso, furono fidanzati per un paio d’anni, seppur Enrica ricordò che “negli anni 70 non ci si fidanzava, si stava insieme e basta”.

Sfiorarono persino le nozze: “Avevamo deciso addirittura di sposarci, – raccontò lei – dopo un paio d’anni ci siamo lasciati e ognuno si è riaccasato”.

Seppur la relazione finì, il loro rapporto è durato una vita intera, trasformandosi in una profonda amicizia. “Tra noi c’era uno scambio continuo di emozioni. Con Enrica non è mai finita” sono le parole del cantante.

L’abbraccio al concerto di Roma

Tra le ultime uscite pubbliche di Enrica Bonaccorti ci fu proprio la partecipazione a un concerto di Renato Zero, al Palasport di Roma, a fine gennaio.

In quell’occasione il cantante scese tra la platea per stringere l’amica in un lungo abbraccio.

“Quest’uomo mi ha rubato il cuore per sempre” rispose lei visibilmente emozionata. E Renato rispose: “Nel cuore per sempre”, proprio le parole con cui l’ha ricordata a Mantova.