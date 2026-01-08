Renee Nicole Good uccisa a Minneapolis dall'agente dell'Ice, per Vance "tragedia colpa della vittima"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il vicepresidente Usa JD Vance difende la legittima difesa dell’agente Ice che ha ucciso Renee Nicole Good a Minneapolis, dove le proteste crescono e l’Fbi ha preso in carico l’indagine. Critiche arrivano da leader locali e da Hillary Clinton. Il dibattito sul ruolo della forza letale richiama altri casi controversi negli Stati Uniti.

Vance difende l’agente Ice

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è tornato a esprimersi sugli eventi avvenuti mercoledì 7 gennaio a Minneapolis, in Minnesota, dove un agente dell’Ice (Immigration and Customs Enforcement) ha sparato e ucciso una cittadina americana di 37 anni, Renee Nicole Macklin Good, durante un’azione di protesta e contrasto a una presunta violazione della legge.

L’episodio ha scatenato una forte controversia nazionale sulla legittimità dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine federali. Secondo Vance, intervenuto in un post su X, l’agente ha agito legittimamente. “I responsabili sono la donna e tutti gli estremisti che insegnano che l’immigrazione è l’unica legge su cui i rivoltosi possono interferire” ha sostenuto il vicepresidente.

ANSA

In risposta allo studio dei video dell’episodio realizzato da un avvocato, Vance ha aggiunto che “lei gli aveva puntato contro il veicolo e aveva premuto l’acceleratore. Lui ha sparato per legittima difesa e altre angolazioni del video mostrano la donna chiaramente colpire l’agente con la sua auto mentre accelerava”.

“Quest’uomo stava facendo il suo lavoro” ha proseguito. “Lei ha cercato di impedirglielo. Quando lui si è avvicinato alla sua auto, lei ha cercato di colpirlo”.

Le critiche al vicepresidente

La lettura di Vance, coincidente con quella delle forze di polizia, è stata fortemente contestata dai leader locali e da molti osservatori. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha definito la narrazione federale “spazzatura”, basandosi su video che mostrerebbero la donna mentre cerca di allontanarsi, non di investire l’agente.

L’episodio ha provocato proteste in città, con manifestanti che si sono riversati in strada a chiedere giustizia per Renee Nicole Good. Durante alcune manifestazioni giovedì 8 gennaio, le forze dell’ordine federali hanno impiegato lanci di lacrimogeni e proiettili di gomma per disperdere la folla, come documentato da una troupe della Cnn, provocando difficoltà respiratorie tra i manifestanti.

“Ieri sera, all’angolo dove un agente dell’Ice ha assassinato Renee Good, migliaia di cittadini del Minnesota si sono radunati nel gelido buio per protestare contro il suo omicidio” ha scritto sui social l’ex Segretario di Stato Hillary Clinton.

“Di fronte alla violenza illegale di questa amministrazione, la solidarietà è la risposta. Vogliono plasmare l’America secondo la loro crudeltà. Noi ci rifiutiamo”.

Chi era Renee Nicole Good, uccisa a Minneapolis

La vittima Renee Nicole Macklin Good era madre di tre figli e cittadina statunitense. Descritta sui social come poetessa, scrittrice, moglie e madre, la 37enne era originaria del Colorado, e si era trasferita da poco a Minneapolis.

Negli Stati Uniti, l’uso della forza letale da parte di agenti di polizia o cittadini è spesso accompagnato da un dibattito pubblico acceso, specie quando è dichiarato legittima difesa.

Il richiamo più immediato è quello di George Floyd, che proprio a Minneapolis, nel 2020, morì dopo che l’agente Derek Chauvin gli premette il ginocchio sul collo per oltre nove minuti.

L’evento, filmato dai passanti, scatenò proteste globali contro il razzismo sistemico e la brutalità poliziesca, dando il via al movimento “Black Lives Matter” e portando alla condanna storica di Chauvin per omicidio.