Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Matteo Renzi attacca Marco Travaglio per aver definito il massacro di Bucha un “ordinario eccidio di guerra”. In un video pubblicato sui social, il leader di Italia Viva contesta duramente le parole del direttore del Fatto Quotidiano sulle uccisioni di civili commesse durante l’occupazione russa della città ucraina nel 2022. E lo apostrofa con un gioco di parole: “Travaglio è uno straordinario scemo di guerra”.

Renzi contro Travaglio, cosa ha detto

L’ex presidente del Consiglio sceglie l’ironia pungente per introdurre il suo intervento, tornando su alcune dichiarazioni politiche del giornalista. Il paragone è con Matteo Salvini, spesso preso di mira da Renzi per le sue previsioni sui risultati sportivi.

“Marco Travaglio va ascoltato perché è il Salvini delle profezie politiche. L’uomo che diceva che con Trump l’Europa sarebbe stata meglio. Uno statista! L’uomo che diceva che Mario Draghi non avrebbe mai fatto il presidente del Consiglio. Un profeta!”.

ANSA

Renzi poi rincara la dose: “L’uomo che diceva che Vladimir Putin non avrebbe mai invaso l’Ucraina, due sere prima. Quando tu vuoi sapere come finisce una competizione sportiva, ascolti Matteo Salvini e accade il contrario. Quando vuoi sapere come finisce la politica, ascolti Travaglio e va a finire al contrario”.

Il tono cambia di colpo quando Renzi affronta direttamente la strage avvenuta alle porte di Kiev. “Quando Marco Travaglio dice che a Bucha si è consumato un ordinario eccidio di guerra, chi come noi sa cos’è accaduto là deve dire con forza che quello non è un ordinario eccidio di guerra. Ma Travaglio è uno straordinario scemo di guerra!“.

Travaglio aveva già risposto alle critiche su Bucha

La polemica era in pieno svolgimento già diversi giorni prima del video di Renzi, quando Travaglio aveva utilizzato l’espressione “ordinario eccidio di guerra” in riferimento al massacro di Bucha. Il 17 novembre il direttore de Il Fatto Quotidiano aveva risposto alle critiche con un editoriale, sostenendo che le sue parole fossero state interpretate in modo scorretto.

L’articolo si apriva con un attacco agli oppositori, definiti “alcuni disturbati mentali, persone che non stanno bene e non certo per colpa loro“, accusati di essersi indignati come se lui avesse negato le vittime o giustificato i responsabili.

Travaglio aveva quindi spiegato il significato attribuito ai termini utilizzati: “Eccidio indica l’uccisione di molte persone, mentre ‘di guerra’ ne colloca la morte in un conflitto armato”. Quanto a “ordinario, non significa che è cosa buona e giusta“, ma che le uccisioni indiscriminate si ripetono frequentemente nelle guerre.

Per sostenere questa interpretazione, il giornalista aveva richiamato i bombardamenti contro le città europee durante la Seconda guerra mondiale, distinguendoli dall’impiego delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Il direttore del Fatto aveva inoltre ricordato di aver già ricostruito il massacro nel libro “Ucraina, Russia e Nato in poche parole”, facendo riferimento anche all’inchiesta del New York Times e ai filmati dei “civili uccisi dai russi” durante la ritirata.

Nello stesso editoriale aveva citato Toni Capuozzo, ricordando che il giornalista aveva ipotizzato una possibile messinscena sulla base di presunte incongruenze nelle immagini e nella cronologia dei ritrovamenti. Travaglio aveva poi ribadito la propria definizione: Bucha sarebbe stato un eccidio “ordinario perché non è stato il primo né l’ultimo” della guerra in Ucraina e di altri conflitti.

La parte più controversa dell’editoriale riguardava però il significato politico attribuito alla vicenda. Secondo Travaglio, il massacro sarebbe stato presentato come un episodio eccezionale e utilizzato per ostacolare i negoziati di Istanbul tra Russia e Ucraina. Il giornalista aveva collegato il fallimento di quei colloqui al successivo aggravamento della guerra, sostenendo che sono seguiti “altri dieci, cento, mille eccidi di guerra”.

Cos’è successo a Bucha durante l’occupazione russa

Bucha è una città ucraina situata a circa 30 chilometri a nord-ovest di Kiev, occupata dalle forze russe nelle prime settimane dell’invasione su vasta scala iniziata il 24 febbraio 2022. Dopo il ritiro dei militari russi, alla fine di marzo, vennero scoperti numerosi corpi di civili nelle strade, nei cortili e nelle fosse comuni. Alcune vittime presentavano segni di tortura, mentre altre erano state trovate con le mani legate.

Le immagini dei cadaveri lungo via Yablunska divennero uno dei simboli della guerra. Le indagini condotte dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno documentato esecuzioni sommarie e altre uccisioni illegali durante l’occupazione.

Già nell’aprile 2022, gli osservatori dell’Onu avevano raccolto elementi relativi all’uccisione di circa 50 civili, anche attraverso esecuzioni. Successivi accertamenti hanno documentato numerosi altri casi, mentre le autorità ucraine hanno registrato centinaia di vittime nella città.

Le indagini hanno attribuito alle forze russe responsabilità per uccisioni di civili e altre violazioni del diritto internazionale umanitario. Mosca ha respinto le accuse, sostenendo che le immagini fossero state manipolate, una versione contraddetta dalle testimonianze, dalle verifiche indipendenti e dalle immagini satellitari.

Il 16 marzo 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha sanzionato nove persone ritenute responsabili del massacro, tra cui il colonnello generale Aleksandr Chayko, comandante russo presente nella catena di comando all’inizio dell’invasione. Secondo il Consiglio, i militari sotto il comando delle persone sanzionate furono coinvolti in uccisioni di centinaia di civili, torture, saccheggi ed esecuzioni. L’Ue ha qualificato tali azioni come crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Renzi e Travaglio, i precedenti scontri

Quello su Bucha non è certo il primo confronto acceso tra Matteo Renzi e Marco Travaglio. Uno dei precedenti più significativi riguarda Tiziano Renzi, padre del leader di Italia Viva, e il caso Consip. Nel 2017 Il Fatto Quotidiano pubblicò il contenuto di un’intercettazione telefonica tra padre e figlio, registrata nell’ambito dell’inchiesta. Durante la conversazione, l’allora segretario del Pd invitava il padre a dire tutta la verità ai magistrati.

La pubblicazione provocò una dura reazione di Renzi, che contestò la diffusione di atti investigativi e denunciò la violazione della riservatezza. Sempre nel 2017, alcune dichiarazioni di Travaglio durante la trasmissione Otto e mezzo, relative al ruolo di Tiziano Renzi nella vicenda Consip, portarono a una causa civile per diffamazione intentata dal padre dell’ex premier.

Nel 2022 la Corte d’appello di Firenze condannò il giornalista al pagamento di 50mila euro a titolo di risarcimento. Nel febbraio 2024 la Corte di Cassazione annullò però quella sentenza, disponendo un nuovo giudizio d’appello. I giudici rilevarono che non era stata adeguatamente valutata la possibilità che le espressioni contestate rientrassero nel legittimo esercizio del diritto di critica o di cronaca.

Le divergenze tra Renzi e Travaglio hanno riguardato negli anni anche i governi guidati dall’ex premier, le riforme istituzionali, la magistratura e la politica estera. Più recentemente, il 17 novembre, Travaglio aveva indicato proprio Renzi come una delle principali eccezioni al consenso sulla proposta di una patrimoniale tra le forze del centrosinistra, individuando nel riarmo e negli aiuti militari all’Ucraina altri ostacoli politici a un’eventuale alleanza.