Renzi cita il vecchio tweet di Meloni in cui chiese le dimissioni dopo il ko al referendum nel 2016: "E tu?"
Matteo Renzi ripesca tweet di Meloni in cui chiedeva le dimissioni dell'allora premier dopo la sconfitta al referendum del 2016
Opposizioni all’attacco del governo Meloni dopo la netta vittoria del No al referendum sulla riforma della giustizia. Da Schlein a Conte fino a Matteo Renzi, che ripesca un vecchio tweet della premier allora all’opposizione che chiedeva le sue dimissioni dopo la sconfitta al referendum costituzionale del 2016. “Io sono andato a casa Giorgia. Tu?”, chiede il leader di Italia Viva.
- Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni
- Renzi: "Io sono andato a casa Giorgia. Tu?"
- Il referendum costituzionale del 2016
Referendum, Renzi cita vecchio tweet di Meloni
Il governo Meloni sta facendo i conti con la vittoria del No al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Una sconfitta che pesa, dato che per la riforma si sono spesi in prima persona la stessa premier e il ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Nordio resta al suo posto, ma nelle ultime ore sono saltate diverse teste nell’esecutivo: il sottosegretario Andrea Delmastro, la capo gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi e la ministra del Turismo Daniela Santanchè.
I leader dei partiti di opposizione vanno all’attacco del governo e della maggioranza di centrodestra.
Tra loro Matteo Renzi, che su X tira fuori un vecchio tweet di Giorgia Meloni del 2016 in cui chiedeva le dimissioni dell’allora premier Pd dopo la sconfitta al referendum.
Renzi: “Io sono andato a casa Giorgia. Tu?”
“Caro Renzi, il referendum è il banco di prova del Governo. E se lo perdi vai a casa”.
Così scriveva sull’allora Twitter il 28 settembre 2016 Giorgia Meloni, allora all’opposizione del governo di centrosinistra guidato da Matteo Renzi.
Il leader di Italia Viva è ora andato a ripescare questo tweet, commentando così: “Per la categoria: Tweet invecchiati malissimo. Io sono andato a casa Giorgia. Tu?”.
Il referendum costituzionale del 2016
Era il 4 dicembre 2016 quando gli italiani furono chiamati alle urne per il referendum sulla riforma costituzionale Renzi-Boschi.
La riforma puntava a superare il bicameralismo paritario, modificare l’iter legislativo, abolire il Cnel e ridimensionare l’autonomia delle Regioni.
Come per il referendum sulla giustizia, ci fu un’alta affluenza, pari al 65,4%, e una netta vittoria del No (59,12%).
Dopo la sconfitta al referendum Renzi si dimise, come aveva promesso.