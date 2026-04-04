Renzi contro Lotito, "Non tutti sanno cosa fa in Senato": scambio di accuse col presidente della Lazio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Volano gli stracci tra i senatori Matteo Renzi e Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ha attaccato l’ex premier, affermando che “non capisce niente di calcio”. Il leader di Italia Viva ha risposto con un post social durissimo, divulgando alcune foto in cui si vede il parlamentare di Forza Italia appisolato a Palazzo Madama e sostenendo che uomini come lui sono il simbolo “del fallimento del sistema del calcio di questo Paese”.

Scontro tra Renzi e Lotito sul sistema calcio

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale dell’Italia, i vertici del calcio e tutto il sistema sono finiti sulla graticola, sommersi dalle critiche. Pochi giorni fa, ospite nel talk “L’aria che tira” su La7, Renzi ha fatto un’analisi dura della situazione, menzionando Lotito come esempio negativo.

“A oggi la politica – ha dichiarato l’ex premier – ha distrutto il calcio. Finché noi abbiamo i Lotito, che fanno i presidenti delle squadre di calcio com’è la Lazio, e per di più con i suoi tifosi che lo vogliono mandar via, e contemporaneamente siedono in Parlamento per fare gli emendamenti, non avremo mai un sistema pulito”.

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Il presidente della Lazio all’ex premier: “Non capisci niente di calcio”

Lotito non ha preso affatto bene le esternazioni di Renzi ed è passato al contrattacco. “Matteo, tu non capisci niente di calcio!”, ha tuonato, sostenendo che le parole del senatore fiorentino sono “infondate e denigratorie”.

“L’ex premier – ha aggiunto il presidente della Lazio – dimentica che il compito di un senatore della Repubblica è proprio quello di presentare emendamenti, avanzare proposte e contribuire all’attività legislativa”.

Ha inoltre detto che lui è “tra i senatori più presenti” a Palazzo Madama, a differenza di Renzi che predilige “girare il mondo dispensando lezioni, peraltro a pagamento, piuttosto che misurarsi con la concretezza del lavoro parlamentare”.

Renzi pubblica le foto di Lotito mentre dorme in Senato

L’ex premier, dopo l’affondo di Lotito, ha pubblicato un post di fuoco, corredandolo con foto in cui si nota il presidente della Lazio dormire in Senato.

“Ieri ho fatto alcune proposte in Tv – ha scritto Renzi – per rilanciare il calcio italiano. Il collega senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, ha risposto attaccandomi sul piano personale. Lotito è anche il presidente della Lazio ed è per me uno dei simboli del fallimento del sistema del calcio di questo Paese”.

“Il senatore di Forza Italia – ha proseguito il parlamentare toscano – ha poi detto che io uso lui per avere visibilità visto che in Italia non mi conosce nessuno. E mi ha detto che dovrei imparare da lui a fare il senatore. È tutto bellissimo, amici. I tifosi sanno bene che cosa ha fatto Lotito nel calcio in questi anni”.

“Non tutti i cittadini italiani, però, sanno cosa fa Lotito tutti i giorni in Senato. Agevolo documentazione fotografica. Questa è la classe dirigente che vorrebbe darmi lezioni, e passi. Ma questa è soprattutto la classe dirigente della maggioranza che governa l’Italia nel pieno della crisi. Buona notte!”, ha concluso Renzi.

Lotito era finito al centro delle polemiche anche a maggio 2024 per un caso simile: si appisolò in Senato, venendo svegliato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.