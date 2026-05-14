Renzi definisce Meloni "Lady Garbatella", Tajani "speaker di Isoradio" e il Governo la "Famiglia Addams"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e lo fa con una serie di soprannomi destinati a far discutere. Il leader di Italia Viva ha definito Giorgia Meloni “Lady Garbatella”, Antonio Tajani “speaker di Isoradio” e l’esecutivo nel suo complesso come “la Famiglia Addams”. Dichiarazioni che arrivano all’indomani del question time in Parlamento e che riaccendono lo scontro politico tra maggioranza e opposizione.

Cosa ha detto Matteo Renzi sul governo Meloni

In un’intervista rilasciata a Giovanna Pancheri per Sky Tg24, Renzi ha criticato la condotta della presidente del Consiglio al question time alla Camera ironizzando sul fatto che Giorgia Meloni avrebbe detto “voi invocate la mia presenza”.

“La Lady della Garbatella non viene invocata, viene convocata”, ha replicato l’ex premier, facendo riferimento alle regole parlamentari sul premier time ogni due mesi. In un post su X, l’ex sindaco di Firenze ha pubblicato la sua intervista proponendo una didascalia al veleno.

“Una domanda semplice: su bollette, tasse e stipendi, gli italiani stanno meglio o peggio rispetto a quattro anni fa? Per me la risposta è chiara: Meloni ha fallito. E oggi la sua priorità non è aiutare le famiglie, ma cambiare la legge elettorale”.

Renzi ha poi sostenuto che, se il Senato fosse guidato da un presidente “super partes”, Meloni dovrebbe comparire più frequentemente in Aula per rispondere alle interrogazioni parlamentari.

Tornando sull’espressione “governo come la Famiglia Addams”, Renzi ha ribadito che “tolti Crosetto e qualche altro, in questo esecutivo non ce n’è uno normale. E lo dico perché non c’è dibattito. Poi Meloni si offende se cito la Famiglia Addams. Per forza!”

Già in passato l’ex premier aveva utilizzato l’espressione “sorelle della Garbatella” in riferimento a Giorgia Meloni e a sua sorella Arianna. Parlando nel febbraio 2025 del caso Almasri, Renzi affermò: “Le sorelle della Garbatella vedono complotti ovunque: hanno scatenato una caccia all’uomo nelle Agenzie, un ‘dagli all’untore’ assurdo. Ci vorranno anni per riportare il fiume negli argini”.

Renzi: “Quando arriverà il nucleare, il governo sarà a casa”

Incalzato sulla questione energia, l’ex presidente del Consiglio ha sottolineato come fosse stato il suo governo a realizzare la diversificazione delle fonti di idrocarburi con il gasdotto Tap dall’Azerbaigian.

“Se oggi, in piena crisi energetica, in Italia arrivano 10 miliardi di metri cubi di gas lo deve a me e al mio governo”, ha dichiarato Renzi. “Sul nucleare la questione non è mai stata presa sul serio dal governo Meloni, viene usato come uno specchietto per le allodole“.

Alla domanda se Italia Viva e le opposizioni siano disposti ad aiutare l’esecutivo sull’argomento, Renzi ha risposto: “Quando arriverà la discussione sul nucleare, questo governo sarà già andato a casa. Meloni cerca argomenti che siano simili alla coperta di Linus. Ma il problema delle bollette è di oggi e peggiorerà. Il nucleare è una soluzione”.

Passando poi ai sondaggi politici, il leader di Italia Viva ha sostenuto come la “coperta elettorale di Meloni sia corta, perché se esce Roberto Vannacci dalla coalizione si apre un altro scenario”.

La frecciatina di Matteo Renzi ad Antonio Tajani

Parlando della legge elettorale, Matteo Renzi ha evidenziato come tutta la questione sia “in mano a una sola forza politica: Forza Italia”. Secondo l’ex premier, Giorgia Meloni “vuole cambiarla a tutti i costi, la Lega è pronta a farlo, l’opposizione ha detto no”.

“Ma chi sta governando Forza Italia in questo momento?”, chiede Renzi. “Se comanda Marina Berlusconi la legge elettorale non la faranno. In teoria c’è un segretario, si chiama Tajani, sarebbe il ministro degli Esteri ma quando parla sembra lo speaker di ‘Isoradio – Onda Verde viaggiare informati’. E io penso a quando in politica estera c’era Andreotti, Fanfani, Moro”.

“Chi decide in Forza Italia dunque? Se decide Tajani allora fanno la legge elettorale, se decide la famiglia Berlusconi secondo me non la fanno”, ha chiosato.