Renzi imita Berlusconi alla Partita del Cuore: "Non sapete nemmeno scherzare, siete solo dei poveri fascisti"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È andata in scena allo stadio Gran Sasso, a L’Aquila, la Partita del Cuore 2025, nella quale la squadra dei politici è stata sconfitta per 4 a 8 dalla compagine degli artisti. Tra i molti momenti divertenti della serata, il senatore Matteo Renzi ha imitato Silvio Berlusconi, riprendendo (e modificando) una delle sue frasi più famose.

La Partita del Cuore a L’Aquila

Si è tenuta nella giornata di ieri – martedì 15 luglio 2025 – la Partita del Cuore, l’evento di beneficenza con il quale si raccolgono fondi per il Progetto Accoglienza, realizzato dalla Fondazione Bambino Gesù e dalla Caritas Italiana per assicurare vitto, alloggio e aiuto in generale alle famiglie dei bambini ricoverati.

A fronteggiarsi c’erano da una parte la squadra degli artisti, che ha visto scendere in campo cantanti come Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Enrico Ruggeri Sal da Vinci, Benji e Fede.

IPA Matteo Renzi prova dei tiri prima dell’inizio della Partita del Cuore: il senatore, in un momento di pausa, ha anche imitato Silvio Berlusconi

Dall’altro lato c’era invece la formazione dei politici, con il ministro Giorgetti tra i pali, a difendere la porta di una squadra che comprendeva anche Lollobrigida, Gasparri, Giuli, Lupi, Bocca e Matteo Renzi, con il numero 8 sulle spalle.

Matteo Renzi imita Berlusconi

In un momento di pausa prima dell’inizio del match, il senatore Matteo Renzi ha intrattenuto il pubblico palleggiando a bordo campo, per poi fermarsi a fare lo stesso con i giornalisti presenti, ma senza pallone.

Renzi è stato omaggiato con un adesivo che recita “Non sapete nemmeno scherzare”, un testo che riprende un famoso discorso di Silvio Berlusconi. Il senatore non si è fatto scappare l’occasione, lasciandosi andare a un’imitazione del Cavaliere.

“Non sapete nemmeno scherzare – ha detto imitando la voce di Silvio Berlusconi – Siete soltanto dei poveri… fascisti. Si può dire?” ha poi aggiunto Matteo Renzi, richiamando direttamente le indimenticabili parole di Berlusconi.

Il discorso di Silvio Berlusconi

L’imitazione di Renzi ha ripreso il discorso pronunciato da Silvio Berlusconi a Cinisello Balsamo, durante un comizio per i ballottaggi delle amministrative del 2009.

Il Cavaliere, allora primo ministro, si scagliò così contro un gruppo di contestatori che lo fischiavano non lontano dal palco dal quale stava pronunciando un discorso.

Il famoso discorso di Silvio Berlusconi, pubblicato nel giorno della sua morte da Giorgia Meloni

“Questo vi fa capire la differenza tra noi e loro. Noi non siamo mai andati a disturbare l’incontro tra capi ed elettori perché siamo uomini democratici – disse al tempo Berlusconi – Hanno strumentalizzato paura, speranza, dolore, morti, vergogna. Non avete dignità, nobiltà d’animo, libertà, siete ancora oggi e come sempre dei poveri comunisti”.